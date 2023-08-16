"Чандраяну-3" понадобится около 40 суток, чтобы достигнуть поверхности Луны. Это произойдет 24 августа 2023 года. А вот путь "Луны-25", если всё пойдет нормально, уместится в 10 суток, и посадка состоится 21 августа

Сейчас на наших глазах разворачивается Лунная гонка 2.0 между США и Китаем. США, в лице космического агентства НАСА, совместно с Европейским космическим агентством (ESA), Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) и Канадским космическим агентством (CSA) реализуют программу "Артемида" (Artemis). У Китая свои планы на Серебряный глобус, которые он озвучивает очень скупо, но нет ни малейшего сомнения в том, что эти планы весьма амбициозны.

Однако в тени этой грандиозной гонки прямо сейчас разворачивается не столь масштабное, но весьма любопытное соревнование между Россией и Индией за первенство на Южном полюсе Луны. Дело в том, что в полярных областях Луны пока не совершал посадку ни один аппарат, созданный землянами. И тот, кто сделает это первым, впишет своё имя в историю космонавтики (пусть и не золотыми буквами).

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Дополнительную интригу этой гонке придает тот факт, что оба аппарата в данный момент находятся на пути лунному полюсу. То есть гонка идет в режиме онлайн.

Индийский аппарат "Чандраян-3" был запущен на орбиту Земли 14 июля 2023 года с помощью ракеты-носителя GSLV Mk.III, почти на месяц опередив российскую "Луну-25", которая была запущена 11 августа того же года. В принципе, за это время можно было долететь до Луны, совершить посадку, провести исследования и даже вернуться обратно на Землю. Например, "Луна-24" потратила на полет Земля-Луна-Земля около 13 суток. Так что фора по времени у индийцев была очень приличная. Но "Чандраян-3" имеет массу 3900 кг против 1600 кг у "Луны-25" (т.е. практически в 2,5 раза больше). При том, что его ракета-носитель по своим возможностям не очень сильно отличается от РН "Союз-2.1б", с помощью которой была запущена "Луна-25". В итоге индийский аппарат отправился к Луне по очень замысловатой траектории, которая предполагает несколько разгонных маневров у Земли, перелет к Луне и несколько тормозных маневров около нее.

Профиль миссии «Чандраян-3». Credit: ISRO.

Такая схема перелета позволяет отправить к Луне бОльшую полезную нагрузку, но требует гораздо больше времени, чем перелет "Луны-25", траектория которой приведена ниже.

Планируется, что "Чандраяну-3" понадобится около 40 суток, чтобы достигнуть поверхности Луны. Это произойдет 24 августа 2023 года. А вот путь "Луны-25", если всё пойдет нормально, уместится в 10 суток, и посадка состоится 21 августа.

По состоянию на 17 августа оба аппарата находятся на орбите нашего естественного спутника и готовятся к посадке на его поверхность. Будем внимательно следить за развитием событий.