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FAA пока не дает разрешения на полет системы СуперХэви Старшип
SpaceX не получит разрешение на новый запуск пока не устранит все выявленные проблемы.

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20 апреля 2023 года состоялся первый и пока единственный полет сверхтяжелой космической системы СуперХэви-Старшип, разработанной компанией SpaceX. Впрочем, полетом это можно назвать лишь с некоторой натяжкой. Несмотря на отключение нескольких двигателей, ракета сумела достичь высоты около 39 километров, после чего началось неконтролируемое вращение носителя, разделение ступеней не произошло. Была выдана команда на самоуничтожение ракеты, которое в результате хоть и произошло, но со значительной задержкой. 

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Кроме того, серьезные повреждения получило бетонное основание стартовой площадки, куски которого разлетелись по округе на многие километры.

Впрочем, владелец компании SpaceX Илон Маск положительно оценил результаты этих испытаний, заявив, что было получено огромное количество информации, и предположил, что следующий полет может состояться уже через "пару месяцев". Но, как гласит русская пословица, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. SpaceX пришлось внести очень большое количество изменений в конструкцию стартового стола и самой ракеты, чтобы попытаться избежать повторения подобной ситуации в будущем. Так, например, на стартовой площадке были установлены защитная металлическая плита и система охлаждения шумоглушения. В ракету-носитель добавили отсек, обеспечивающий "горячее" разделение ступеней. 

На это ушло почти 5 месяцев. Это, конечно, не 2 месяца, обещанных Маском, но всё равно очень быстро, учитывая сложность и масштабность задач. В начале сентября компания SpaceX заявила о готовности провести второй полет системы СуперХэви-Старшип. Об этом я писал в своей статье.

Однако тут в дело вмешалась сила, перед которой пасуют даже самые талантливые ученые и инженеры: американская бюрократия. Главный менеджер SpaceX в Starbase, Кэти Людерс сказала: "Второй полёт Starship может состояться примерно через 2-3 недели".

По данным агентства Рейтерс, исполняющая обязанности администратора FAA Полли Троттенберг заявила, что регулятор может выдать лицензию на полёт "в следующем месяце": "Мы работаем с ними над этим и провели хорошие дискуссии на этот счёт. Команды работают вместе, и мы настроены оптимистично".
При этом SpaceX по-прежнему потребуется получить отдельное экологическое одобрение от Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США. Отметим, что данная служба ранее фигурировала в рамках утверждения экологического проекта по запускам из Starbase, и пока не очень понятно, что представляет собой данное отдельное одобрение.

Между тем, вице-президент компании по коммерческим продуктам Том Очинеро на прошедшем форуме World Satellite Business Week заявил: "SpaceX очень близки к следующему запуску Starship. Компания тесно сотрудничает для этого с регулирующими органами".

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