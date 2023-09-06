Старшип может взлететь в ближайшие часы или дни

Мы уже привыкли, что в последние годы главным источником информационных поводов в космонавтике является компания Илона Маска SpaceX. Однако после первого испытательного полета системы Старшип, состоявшегося 20 апреля 2023 года, компания на какое-то время оказалась в тени. Запуски очередных Старлинков уже не вызывают такой волны интереса как раньше.

Тем более, что в июле-августе основное внимание публики, интересующейся космонавтикой, было приковано к лунной гонке между "Чандраян-3" и "Луной-25".

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Но сейчас SpaceX готовится вновь вернуть себе внимание общественности. На космодроме Starbase прототип корабля Starship S25 уже установлен на ускоритель Super Heavy B9. Новая система получилась на несколько метров выше, чем предыдущая, так как корабль был установлен на новый переходной отсек для "горячей" расстыковки.

Пока никакой официальной информации о дате предстоящего полета нет, но исходя из данных о закрытых морских зонах в Мексиканском заливе, новый испытательный полёт системы, в рамках миссии Starship IFT 02, может состояться в период с 8-го по 13-е сентября. .

Что ж, ждать осталось недолго.