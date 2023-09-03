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Нужно ли человечеству возвращаться на Луну

Нужен ли в космосе человек ? Или будущее за автоматами ? "Романтики" против "прагматиков"
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Сейчас на наших глазах разворачивается новая лунная гонка. США, Китай, Россия, Индия, Израиль – вот далеко не полный список стран, отправлявших свои космические аппараты к Луне за последние несколько лет. Причем первые три державы из этого списка заявляют о своих намерениях не ограничиваться автоматическими зондами, а в ближайшей перспективе отправить на спутник Земли пилотируемые миссии.

Источник: youtube.com

Но каково отношение к этим планам в обществе ? Не претендую на абсолютную непогрешимость моих социологических изысканий, но картина получается следующая. Большинству людей тема космоса просто-напросто безразлична. У них нет какой-то определенной позиции по данному вопросу. Они ни «ЗА», ни «ПРОТИВ». 

Среди тех, кто имеет свою сложившуюся точку зрения на эту проблему, противников полетов на Луну очень немного. «Что мы там забыли ? Надо сначала навести порядок на Земле !» - рассуждают они. Если бы сторонников такого подхода было большинство, то, боюсь, человечество до сих пор обитало бы в пещерах, выходя оттуда лишь в самых крайних случаях. «А что мы там снаружи забыли ?»

К счастью, таких ярых «изоляционистов» немного. Большинство считает, что изучать и осваивать Луну (а в перспективе и другие небесные тела) необходимо. Вот только подходы к решению данной проблемы предлагаются различные. Я бы условно назвал представителей этих подходов «романтиками» и «прагматиками».

«Романтики» - это сторонники экспансии в космос под руководством и при непосредственном участии человека. Для них принципиально важно, чтобы «на пыльных дорожках далеких планет» остались следы не траков планетоходов, а ботинка космодесантника. Не случайно проект Mars One, вызвал такой интерес в мире. Свыше 100 тысяч человек из разных стран зарегистрировались на сайте проекта, выразив, таким образом, своё желание отправиться на Марс, чтобы основать там колонию. Хотя с самого начала было очевидно, что за проектом не стоят серьезные научно-технические силы.

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«Прагматики» тоже ратуют за освоение космического пространства, но выступают категорически против непосредственного участия человека в этом процессе. «Автоматы сделают всё быстрее, лучше, безопаснее для человека и, что немаловажно, гораздо дешевле» - вот их позиция. Действительно, за неполные 70 лет космической деятельности человека системы управления совершили огромный рывок вперед. В первую очередь благодаря развитию вычислительной техники. Современные космические аппараты заметно компактнее, легче и, в то же самое время, «умнее» своих собратьев, отправлявшихся в космос десятилетия назад. Им не нужны сложные и тяжелые системы жизнеобеспечения, необходимые человеку. 

Вот только не утратим ли мы дух авантюризма и тягу к новым открытиям, перепоручив всё автоматам ?

А что думаете Вы ?

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Теги

космос луна луннаая гонка освоение луны
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