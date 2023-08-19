Существует такая полезная программа. Благодаря ней можно очищать кеш в Windows 10 тем самым ваши кэшированные данные не будут копиться на SSD/HDD а сразу же попадать в оперативку. Это довольно частая причина лагов в играх, где очень часто игра обращается в оперативную память. Именно поэтому у вас и наблюдаются лаги. Более того.



Чтобы упросить задачу вы можете использовать простейший скрипт с помощью которого. Все действия по очистке кэшированной памяти будут проходить по таймингу ( например раз в 5 минут ) что на самом деле удобно. Теперь собственно о программе.



EmptyStandbyList - это программа для автоматической очистки кеша операционной системы Windows для улучшения производительности компьютера. Она предназначена для пользователей, которые часто используют приложения, которые потребляют много памяти, или для тех, у кого емкость ОЗУ недостаточна для требований их задач.





Когда компьютер работает, операционная система Windows использует кеш для хранения нужных для работы программы данных в памяти. Это может существенно ускорить процесс запуска и работы приложений, так как операционная система не будет каждый раз загружать данные в память из жесткого диска. Однако, при выполнении задачи, кеш может занять слишком много памяти, что приведет к замедлению работы компьютера.





Поэтому в таком случае можно использовать программу EmptyStandbyList для автоматической очистки кеша операционной системы Windows. Эта программа очищает кеш операционной системы и освобождает свободное место в памяти, чтобы ускорить работу приложений.

Небольшой лайфхак для вашего удобства.



Перейдем к лайфхаку.

Создайте в планировщике задач задание, которое будет циклично ( бесконечно ) выполнять очистку кэша памяти . Выберите вашу программу EmptyStandbyList. Далее ориентируйтесь по скриншотам.









Создайте задачу и дайте ей любое имя.







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Далее кликаем ИЗМЕНИТЬ и выбираем ДОПОЛНИТЕЛЬНО и затем ПОИСК. Выпадет вот такой список. Там ищем СИСТЕМА и выбираем этот пункт и жмем ОК.







Переходим в графу ТРИГГЕРЫ и выбираем СОЗДАТЬ. Выбираем ПОВТОРЯТЬ ЗАДАЧУ КАЖДЫЕ 5 минут и в течении БЕСКОНЕЧНО. Приложил скриншот.





Далее переходим в ДЕЙСТВИЯ и выбираем СОЗДАТЬ. ПРОГРАММА И СЦЕНАРИЙ. Выбираем нашу программу Empty Standby List.



После этого жмем ОК. И все. У нас появляется вот такой вот простейший скрипт, который освободит наши руки и упростит нашу жизнь. Всем спасибо за прочтение и ваши лайки. Надеюсь я кому то помог решить проблемы с лагами.