Операции с цифровыми рублями теперь будут отслеживать и ЦБ, и коммерческие банки. Закон усиливает контроль над новой валютной формой в рамках борьбы с отмыванием средств.

Цифровой рубль, рассматриваемый как третья форма национальной валюты, теперь официально попал под действие законодательства о противодействии отмыванию доходов. Как сообщили в пресс-службе Центробанка, соответствующие меры контроля распространяются как на Банк России, управляющий платформой, так и на коммерческие банки, через которые компании смогут проводить операции.

Контроль будет зависеть от способа, которым пользователь передаёт распоряжение — через банк или напрямую оператору. В обоих случаях предусмотрена строгая идентификация клиента и проверка на соответствие правилам безопасности. Банки обязаны сохранять действующие процедуры по борьбе с отмыванием и блокировать доступ к платформе лицам с подозрительным статусом.

Цифровой рубль создаётся как универсальное средство расчёта — в том числе для удалённых регионов, где нет стабильного доступа к интернету. По словам аналитиков, система будет интегрирована в привычные банковские приложения, а для бизнеса она сулит снижение издержек на эквайринг. Переход на цифровые формы платежей в таком формате позволит повысить прозрачность и контроль со стороны регулятора.