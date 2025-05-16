Юбилейный iPhone 2027 года может стать крупнейшим технологическим обновлением в истории линейки: Apple тестирует ИИ-направленные чипы, дисплей нового поколения и принципиально другую батарею.

Apple уже начала активную разработку юбилейной модели iPhone, релиз которой намечен на 2027 год. К 20-летию первого смартфона компания планирует воплотить сразу несколько технологических прорывов, включая собственную реализацию «мобильного HBM» — высокоскоростной памяти нового поколения, способной обеспечить стабильную работу искусственного интеллекта прямо на устройстве. По данным отрасли, Apple уже консультируется с TSMC, Samsung и SK hynix по вопросам внедрения продвинутых упаковочных технологий.

Среди других нововведений — полноэкранный OLED-дисплей с поддержкой технологии подэкранной камеры (UDC) и 4-стороннего изгиба, благодаря которому исчезнут все видимые рамки. Для управления экраном компания разрабатывает новый чип DDI на 16-нм техпроцессе FinFET. В дополнение к этому Apple, возможно, перейдёт на OLED-панели с расширенным цветовым охватом, включая AdobeRGB и BT.2020.

Отдельное внимание привлекает работа над аккумулятором на базе «чистого» кремния. Такой тип батарей, не использующий графит, может в несколько раз увеличить плотность энергии и существенно продлить автономность. Источники предполагают, что Apple уже достигла технического прорыва, позволившего преодолеть проблемы с расширением кремниевых анодов.