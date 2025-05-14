Парламент Эстонии пересмотрит положения закона о религиозных организациях, ранее принятые с целью разорвать официальные связи Эстонской православной церкви Московского патриархата с Русской православной церковью. Закон вызвал критику со стороны президента Алара Кариса, который отказался его подписывать, ссылаясь на нарушение конституционных свобод.

Изначально документ, принятый 9 апреля, запрещал церковным структурам подчиняться организациям, находящимся под влиянием иностранных государств, если те представляют угрозу национальной безопасности. Этот шаг правительство объяснило необходимостью пресечь влияние РПЦ, поддерживающей спецоперацию на Украине.

Однако президент указал, что закон нарушает свободу объединений и может создать прецедент для ограничения деятельности и других организаций, включая политические партии. Парламент согласился с замечаниями главы государства и начал процесс внесения правок. Предложения по изменениям будут приниматься до 28 мая.

Теперь депутатам предстоит пересмотреть формулировки закона таким образом, чтобы соблюсти баланс между вопросами национальной безопасности и основополагающими свободами, закреплёнными в конституции Эстонии.