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«Индекс самоизоляции» Яндекса – куда ведут благие намерения

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Предисловие: мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

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Как известно, чиновники любят бороться за «улучшение показателей».

Только укажите им, какой показатель надо улучшить – и это любой ценой будет выполнено!

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Причем абсолютно безразлично, что это будет за показатель. Это могут быть удои коз, а могут быть и посадки «врагов народа» - исполнено будет всё!

В наше суровое время опаснейшей эпидемии оказался придуман ещё один показатель – «индекс самоизоляции»; а придумал его Великий Яндекс.

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Посмотреть его можно на сервисе Яндекс.Карты, а для примера – скриншот за 17 апреля 2020 г.:


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Этот индекс оценивает количество граждан, находящихся на улицах городов.

Не буду скрывать, мне этот индекс сразу не понравился по принципу формирования его шкалы оценок.

Если для оценки плотности автомобильного движения Яндекс использует шкалу от 0 до 10 баллов, причем, чем выше плотность автомобилей, тем выше балл; то шкала «индекса самоизоляции» - совсем другая. В этой шкале оценки – от 0 до 5 баллов, а сама шкала – перевёрнутая: чем плотность людей на улицах ниже, тем балл – выше!

То есть, здесь Яндекс как бы даёт оценку нашему народу по школьной 5-балльной системе. Хороший народ – получите 5 баллов; плохой народ – получите 2 балла; но вместо родителей к директору будут вызывать, вероятно, градоначальников.

А далее проблема распадается на две.

Первая – действительно ли пребывание граждан на улице представляет собой повышенную опасность; а вторая проблема – действительно ли «индекс самоизоляции» может помочь улучшению ситуации?

Общепризнано, что самые опасные эпидемиологические ситуации – это скопления людей в компактных группах и/или их нахождение в замкнутых помещениях (где вирус никуда не улетучивается, а осаждается на предметах и людях).

На улицах концентрация вируса от его источника быстро снижается, поэтому пребывание на улице с соблюдением «социальной дистанции» представляет минимальную опасность.

Конечно, эта опасность – не совсем нулевая. Нельзя, например, полностью исключить ситуацию, когда счастливый обладатель вируса, проходя мимо Вас, кашлянет именно в Вашу сторону.

Но эта опасность вряд ли превышает обычные опасности пребывания на улице: человек может попасть под машину, может стать жертвой хулиганов, и, наконец, его может скрутить полиция. :)

Медики также подтверждают, что выход на улицу находится на последних местах по степени опасности, а на первых – пребывание в закрытых помещениях, например – в аптеках и магазинах (ссылка).

МЧС аналогично считает, что опасность пребывания на улице достаточно мала, из-за чего ношение защитной маски на улице не обязательно (ссылка).

Но, при нарушении «социальной дистанции» шанс заражения на улице тоже становится не нулевым. Поэтому закрытие детских площадок и уличных спортивных сооружений (волейбольных площадок и т.п.) – абсолютно правильно и оправдано.

Что же касается запрета на одиночные пробежки, то эта мера - сомнительная (ссылка).

А вот о типичных и самых опасных случаях массового заражения хорошо говорят заголовки последних новостей:


"170 человек заразились коронавирусом в одной больнице в Уфе"

"На стройке «Новатэка» в Мурманской области коронавирусом заразились более 200 человек"

"В нелегальном хостеле под Петербургом коронавирусом заразились больше 100 человек. Они занимались строительством для IKEA"

"В общежитии МЭИ выявили 44 человека с подозрением на коронавирус"

"В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом"

"В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом"

"В Вязьме коронавирус подтвердился у 34 человек из дома престарелых"

"В Архангельске выявили вспышку коронавируса в психиатрической больнице"


Итак, теперь вернёмся к «индексу самоизоляции» Яндекса.

Что же даёт этот «индекс» с точки зрения реальной оценки эпидемиологической опасности?!

В свете вышесказанного – ничего!

Он не может служить для граждан предупреждением «выходить на улицу опасно», да и сам Яндекс об этом не упоминает.

Этот показатель, например, никак не отреагировал на ситуацию 15 апреля, когда стараниями московских чиновников была собрана очередь в метро примерно из миллиона (!) человек. Индекс составил 3.4 балла, «ничего особенного, как обычно», и даже чуть улучшился по сравнению с предыдущим днём, скриншот:


Индекс никак не оценивает реально опасные ситуации, например, скопления групп людей в одном месте.

Кстати, если одиночных граждан за нарушения штрафуют, то за ситуацию 15 апреля ни один чиновник не пострадал (по крайней мере, по состоянию на сегодня).

Более того: этот показатель Яндекса может даже показать ухудшение ситуации, когда на самом деле она улучшается!

Например, если много людей перестанут ездить на работу на метро и пересядут на велосипед или пойдут пешком, то ситуация улучшится: меньше людей будет находиться в замкнутом пространстве и уменьшится вероятность получить или передать вирус.

Но карты Яндекса покажут, что ситуация ухудшилась: людей на улице прибавилось!!!

Нет сомнений, что чиновники на это отреагируют «правильно»: увеличат штрафы, выведут на улицы дополнительные наряды полиции; а велосипедисты и прохожие огребут дубинками по разным частям тела.

Я бы на места властей вообще выступил с призывом добираться на работу пешком или на велосипеде; а велосипеды раздавал бы всем желающим за государственный счёт. При этом добавил бы в комплект противоугонные тросики: магазины, где их можно купить, сейчас в большинстве закрыты.

К счастью для чиновников, меня во власти нет, и такой расход государству не грозит. :)

Общий итог: «индекс самоизоляции» не только ничего не говорит о реальной опасности эпидемиологической ситуации, но и может толкнуть чиновников на ложный путь; когда в борьбе за «улучшение показателей» может быть ухудшена общая ситуация, причём значительно. Ибо никому другому этот "индекс" не нужен.

В завершение публикации – обращения к гражданам и к Яндексу.

Обращение к гражданам: эту публикацию ни в коей мере не следует считать призывом к игнорированию установленных законным путём мер самоизоляции.

Но при этом помним об отличиях между приказом и законом.

Приказ, как известно, не обсуждается, а исполняется.

А закон – тоже исполняется, но обсуждение при этом не запрещено!

Обращение к Яндексу: уберите этот «индекс самоизоляции». И не просто из открытого доступа, продолжая его по закрытым каналам поставлять чиновникам, а уберите его от слова «совсем».

P.S. Теперь я из дома по любому поводу выхожу строго без телефона. Так, на всякий случай.

Всем спасибо за внимание!

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