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Тестирую Manli RTX 3060 серьезно - с разборкой и замерами температуры

Что это за бренд такой и на сколько удачной получилась карта, попробуем разобраться.
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Вступление

Данная видеокарта попала ко мне от заказчика, который купил системный блок в сборе и решил из него пересобрать вариант по лучше. 

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Бренд "Manli" мне не встречался ранее, хотя на фоне большого изобилия различных фирм-производителей - это показалось особенно странным. К сожалению, за неимением большого количества времени разгон видеокарты не проводился. За что перед читателями приношу свои извинения и надеюсь, что остальная часть тестирования данного продукта вам будет не менее интересна. Поэтому, много расписывать не будем. Поехали.

Manli GeForce RTX 3060

Внешний вид видеокарты ничем не примечателен: отсутствует подсветка и какие-либо декоративные вставки. 

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Здесь обычный пластиковый кожух, имеющий декоративные формы, видимо, тем самым компания решила хоть как-то украсить внешний вид своего детища. Единственное место, где можно увидеть название бренда - это центр вентиляторов системы охлаждения. 

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Обратная сторона видеокарты закрыта бэкплейтом. Выполнен он из пластика и выкрашен в чёрный матовый цвет. По прочности нареканий к нему нет, сделан на совесть. Имеет технические прорези для лучшего потока воздуха сквозь ребра радиатора. С печатной платой он не контактирует, соответственно функции отвода тепла от неё он не выполняет, роль его в данном случае только для придания прочности всей конструкции.

В 21-м веке удивляться отсутствию таких портов как DVI (а тем более VGA) не приходится. В нашем случае на видеокарте распаяны всего 3 порта Display Port и 1 порт HDMI, чего вполне достаточно для рядового пользователя. Для подключения видеокарты к блоку питания используется один 8-pin разъём.

Система охлаждения

Система охлаждения Manli RTX 3060 занимает два слота в материнской плате, впрочем от видеокарты такого уровня ожидать чего-то большего смысла нет.

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За охлаждение видеокарты отвечают два 87-мм 9-ти лопастных вентилятора с маркировкой T129215SU от компании Everflow. В интернете удалось найти информацию, что данные вентиляторы основаны на гидродинамическом подшипнике (FDB). К сожалению, информации об официальном сайте найти не получилось.
Лопасти вентиляторов выполнены в классической форме и имеют специальные выпуклые линии для лучшей организации воздушного потока. Подключены они параллельно через 4-pin разъём, соответственно, нам доступны все возможности данного подключения: управление и мониторинг скорости вращения. Но об этом позднее.

Радиатор


"Сердцем" системы охлаждения выступает довольно массивный радиатор. Состоит он из 3-х никелированных трубок, диаметром 1.5-2 мм, на которые нанизано 113 пластин толщиной 0.2-0.3 мм. Расстояние между пластинами равно 1.5 мм. 

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В длину радиатор составляет 242 мм, в ширину - 100 мм, толщина равна 15 мм. В центре радиатора  видеокарты имеется никелированное основание, в которое впрессована медная пластина, непосредственно контактирующая с GPU видеокарты.

Отвод тепла от чипов памяти и зон VRM на радиатор осуществляется через термопрокладки толщиной 1.7-2 мм на чипах памяти и 0.9 мм в зоне подсистемы питания. Выполнены они довольно неплохо, в меру жёсткие.

Печатная плата

Подсистема питания видеокарты построена по схеме 5+2. Для чипа отведено 5 фаз, для памяти - 2.

Здесь используются чипы GDDR6 от компании Samsung с маркировкой K4ZAF325BM-HC16 в количестве 6 штук. Ознакомиться с их спецификацией можно по ссылке. За её работу отвечает контроллер uS5650Q.


В подсистеме питания используются мосфеты SIC638A (на сколько получилось разглядеть), имеющие нагрузочную способность в 50A каждый и рассчитанные на максимальную температуру 150C'. Конечно, не желательно доводить температуру мосфетов свыше 100C' на постоянной основе, но в нашем случае до таких значений мы вряд ли доберёмся. Забегая вперёд скажу, что подобраться пирометром к обратной стороне PCB в зоне VRM не представилось возможным (из-за маленького зазора между кулером и видеокартой), но, куда получилось направить луч пирометра в этой области температура составила ~50C'.

В основе Manli GeForce RTX 3060 лежит GPU GA106-302-A1. Завсегдатаи уже наверняка поняли, что этот чип является модификацией чипа GA106, который по замыслу компании Nvidia призван ограничить добычу криптовалюты в майнинге (LHR). Маркировка чипа 2131A1 говорит нам о том, что чип выпущен на 31 неделе 2021 года, что соответствует августу. Проверять карту в майнинге мы, конечно, не будем, брали мы её для игр.

Программа GPU-Z определила видеокарту следующим образом:

Инструментарий, методика тестирования

В качестве инструментируя для тестирования Manli RTX 3060 были выбраны такие приложения как: 3D Mark, Metro: Exodus Enhanced Edition, Far Cry 5, Cyberpunk 2077 патч 1.3.1, Forza Horizont 5.

Синтетический пакет 3D Mark запускался единожды для определения результатов. Игры Metro и Far Cry 5 запускались через встроенный бенчмарк по 3 прогона каждый, в то время как Cyberpunk 2077 и Forza Horizont 5 запускались в тестовом отрезке в самом начале игры дабы минимизировать расхождение в игровом геймплее.

Драйвера для видеокарты на момент тестирования были установлены Game Ready 497.09, версия Windows 10 21H2 со всеми установленными драйверами и обновлениями.

Тестовая конфигурация

Тестирование Manli GEForce RTX 3060 осуществлялось на следующем стенде:

  1. Процессор Intel Core i7 11700k
  2. Кулер ThermalRight Frost Spirit 140 RGB
  3. Материнская плата Asus ROG StriX Z590-F Gaming WiFi
  4. Оперативная память Crucial BallistiX BL16G32C16U4WL (3733Mhz CL16)
  5. Видеокарта Manli RTX 3060
  6. SSD Samsung M.2 Nvme 980
  7. Блок питания Chieftec GPU-750-FC
  8. Корпус AeroCool One Eclipse-G-BK

Все вентиляторы в системном блоке работали в штатном режиме (к сожалению, корпусные вентиляторы не имеют функции регулировки, поэтому они вращались субъективно в тихом режиме). Температура внутри помещения на момент тестирования составляла ~23C', фоновый шум при этом не превышал 25дБ. Системный блок располагался на столе, в 40 сантиметрах от автора.

Тестирование

Установка видеокарты в корпус не вызвала каких-либо затруднений, если не считать массивный кулер процессора, расстояние между которым и героиней тестирования составляло буквально миллиметры.

Из-за небольшой массы видеокарты и её длины необходимости в подпорки нет. Провисания отсутствуют.

Итак, первым синтетическим тестом выступает пакет 3D Mark

В тесте 3D Mark героиня обзора набрала 8 351 балл. 

В стоке видеокарта на время теста разогрелась до 72C', скорость вентиляторов при этом составила 1676 об/мин, что соответствует 47%. По субъективному мнению шум от видеокарты создавался выше среднего, но сильно не досаждал.

Посмотрим, как дела буду обстоять в играх.

Cyberpunk 2077


Для тестирования данной игры настройки были выставлены как Высокие, а разрешение составило 2560x1440. Количество кадров на время тестового отрезка составляло 40-50 fps. В принципе, не плохой результат, учитывая, что перед нами RTX 3060, да ещё и в 2k разрешении на высоких настройках. Играбельно это или нет - каждый всегда решает для себя сам. Да и видеокарта не позиционировалась для 2k-разрешения. Её среда обитания - FullHD. К этому разрешению мы ещё вернёмся. А пока по температурам. От 3D Mark отличий немного. Всё те же ~ 72C' при тех же 1660 об/мин. Потребление карты в игре составило ~ 160W.

Metro:Exodus

Учитывая прошлый опыт с предыдущей игрой, настройки в этой игре были выставлены как Высокие и разрешение 2560x1440



Данная версия игры имеет более высокие требования по сравнению с "оригиналом", что, возможно, и сказалось на температурах видеокарты. На время тестирования ядро разогрелось уже до 73C', при этом скорость вентиляторов увеличилась до 1723 об/мин, что стало создавать некий дискомфорт. По играбельности сильно придираться не к чему, учитывая производительность видеокарты и тестируемую игру.

Но, что будет, если мы разрешение снизим до FullHD?

И вот в этом разрешении уже раскрывается потенциал RTX 3060. По температурам и скорости работы вентиляторов сильных отличий не было: 73C' и 1700 об/мин. Потребление видеокарты в обоих разрешениях составило ~165-170W.

FarCry 5

Настройки игры были выставлены также как и в предыдущих тестах - Высоко в разрешении 2560x1440. Игра не отличается высокими требованиями к графической системе, поэтому результаты даже на таких настройках вполне хорошие.

Раз игра не требовательная к ресурсам, соответственно, и RTX 3060 сильно не напрягалась, что видно по температурам чипа: 68C' при 1584 об/мин. Шум при этом оставался на среднем уровне.

Forza Horizont 5

Данная игра имеет встроенный бенчмарк для определения уровня производительности системы. Результаты вы видите у себя на мониторах. Как и предыдущая игра, Forza Horizont 5 лояльна к графической части, поэтому даже на почти максимальных настройках графики можно играть на довольно высоком уровне fps и это в разрешении 2560x1440.

Температуры в этом игровом приложении снизились до 65C' и скорость вентиляторов опустилась до отметки 1494 об/мин, не раскручиваясь даже наполовину. По субъективным ощущением шум от видеокарты составил как тихий.

Настройка видеокарты

Как уже упоминалось в начале статьи, разгону Manli RTX 3060 в силу ограничения времени не подвергалась, но сделать настройки по снижению напряжения и поднятию бустовых частот всё-таки захотелось. В принципе, для кого-то понятие "андервольтинг" уже является неким разгоном видеокарты, не будем здесь углубляться в понятия, каждый для себя сам решает уже. Что ж, вооружаемся программой MSI Afterburner и настраиваем.

"Средней по больнице" частотой было принято решение оставить 1950Mhz при 0.950v и уже с этими настройками снова прогнать наши тесты.

3D Mark

Фиксация частоты в 1950Mhz дала небольшую прибавку как в общем балле, так и по индивидуальному зачёту. Не прорыв, конечно, но уже что-то.

И вот тут уже нас ожидает приятный сюрприз. Минус 6C' на чипе, даже датчик HotSpot рапортует нам о снижении температуры на 7C', при этом снижение температуры повлекло за собой снижение скорости работы вентиляторов и составляет уже 1510 об/мин. По субъективным ощущением - это уже довольно тихо. Что ж, посмотрим, что преподнесут нам игры.

Cyberpunk 2077

Настройки игры с прошлого тестирования не изменялись.


И снова падение на те же 6C' и снижение шума от вентиляторов. Уровень потребления снизился примерно на 30Вт. По количеству fps сильной прибавки, конечно, нет, т.к. прибавка в частоте ядра не большая.

Metro: Exodus

Metro как и Cyberpunk2077 не сильно отличилась какими-либо изменениями в плане температур и скорости вращения, не смотря на то, что обладает более тяжёлым нравом. По чипу снижение температуры составило 5C', скорость работы вентиляторов была зафиксирована на отметке 1589 об/мин. Шум при этом оставался на комфортном уровне. Что немаловажно, уровень потребления карты снизился примерно на 20Вт.

Far Cry 5

И без того нетребовательная игра при андервольтинге видеокарты показала так же существенное падение температуры чипа


Разница со стоковым значением составила уже 7C', при это скорость вентиляторов снизилась до 1400 об/мин, что по субъективным ощущением является действительно тихим режимом, с учётом расположения системного блока в непосредственной близости. Потребление карты при этом удалось снизить на те же 30Вт. Уровень прибавки производительности оказался несущественным.

Forza Horizont 5

Ну и закрывает балл сегодняшнего тестирования и обзора в целом гоночная игра. К сожалению температурных сенсоров сделать не удалось, опять же в силу нехватки времени (видеокарту необходимо было уже отдавать заказчику). Учитывая предыдущие результаты андервольтинга в тестируемых пакетах, в данной игре выигрыш будет примерно идентичным. Сама игра и без того лояльна к графической составляющей в частности, так что тихо стало ещё тише. 

Заключение

Вот и всё, на этом тестирование видеокарты Manli GeForce RTX 3060 подошло к концу. В нашей рознице купить эту видеокарту не представляется возможным, мне на тесты она попала в составе готовой сборки. На официальном сайте указан один из магазинов, где эта видеокарта продаётся по цене в 838 евро. В эту цену, в нашей рознице купить RTX 3060 крайне сложно. Что мы получаем в этот ценник? Довольно не плохое качество сборки, умеренную по шумовым характеристикам систему охлаждения, вполне приемлемую производительность "из коробки", не высокие требования к блоку питания. На момент тестирования по мониторингу программы потребление стокового 11700k в купе с видеокартой Manli RTX 3060 в стоке составило ~270Вт по максимальным значениям, сюда добавим требования остальных комплектующих и на выходе получаем, что 450-500Вт блока питания нам хватит с головой.  Как и большинство видеокарт серии Ampere, героиня сегодняшнего обзора не стала исключением в плане настройки. При должном подходе к снижению напряжения и фиксации рабочей частоты, можно получить на выходе вполне игровой продукт даже в разрешении 2560x1440 с оговорками на настройки и количество кадров. 

Надеюсь данный обзор был вам полезен. С наилучшими пожеланиями! Не прощаемся.


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Тестирую Manli RTX 3060 серьезно - с разборкой и замерами температуры
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