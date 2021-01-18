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Введение

Я не являюсь профессиональным обзорщиком, у меня нет профессионального фотооборудования, тепловизора, и так далее. Но недавно в руках у меня оказалась плата B550, которую мне было интересно проанализировать и распробовать. Перед Новым Годом я спонтанно купил Ryzen 5950х и вставил его в плату Asrock x570 Taichi, которую выдернул из машины в офисе. Взамен решил взять в офис что-то более бюджетное. Выбор пал на Gigabyte B550m Aorus Pro-P. По меркам b550 чипсета эта плата если и не эконом-класса, то явно имеет ценник сильно ниже среднего. При этом ее система питания выглядит достаточно серьезной, а оснащение соответствует среднему и даже выше классу для плат на чипсетах b450/x470/z370.

Некоторые называют ее народной - ее цена колебалась последнее время между 9 и 10 тысячами рублей, за эти же деньги у других производителей предлагается откровенный эконом класс, с минимальными VRM, радиаторами и функциями. За цены более низкой категории (до 8 тысяч рублей) предлагаются в основном откровенно слабые платы, в которые нестрашно вставлять только какие-нибудь 4х ядерники. Gigabyte B550m Aorus Pro-P - оптимизированная версия Gigabyte B550m Aorus Prо, вышедшая в октябре 2020го. Ее отличие от версии без -P - переработанная (и, как мне кажется, в лучшую сторону) система питания.

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Давайте посмотрим насколько она хороша и есть ли какой-то подвох.

Техническое описание

Название модели B550M AORUS PRO-P (rev. 1.0) Формфактор Micro-ATX Поддержка процессоров AMD Ryzen™ 5000-серии (Zen 3, Vermeer); AMD Ryzen™ 3000-серии (Zen 2, Matisse); AMD Ryzen™ 4000-серии (Zen 2, Renoir); Чипсет AMD B550 Поддерживаемая ОЗУ DDR4 4266(O.C.) (Только для Ryzen 5000) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 МГц Максимальный объем ОЗУ 128 Гб Кол-во разъемов ОЗУ 4 PCI-E слоты 1. Армированный PCI-E x16 способный работать в режиме PCI-E v 3 и v 4 - от ЦПУ

2. PCI-E x4 v 3 - от чипсета/x16 от ЦПУ v 3/4

3. PCI-E x1 v 3 - от чипсета

4. m.2 PCI-E x4 способный работать в режиме PCI-E v 3 и v 4 - от ЦПУ

5 m.2 PCI-E x4 v3 - от чипсета

Всего доступных линий от ЦПУ: 20, от чипсета: 8 Система хранения 1. m.2 (2242/2260/2280/22110 ) PCI-E x4 способный работать в режиме PCI-E v 3 и v 4 и SATA- от ЦПУ

2. m.2 PCI-E x4 v 3 (2242/2260/2280 ) - от чипсета, способный также работать в режиме SATA

3. 4 порта SATA 6 Гбит/с с поддержкой RAID 0/1/10 USB Чипсет + Концентратор USB 2.0:

4 порта USB 2.0/1.1 на задней панели

PCIe-линии чипсета:

1 порт USB Type-C™ на задней панели, совместим с устройствами USB 3.2 Gen 2

1 порт USB 3.2 Gen 2 (Type-A разъем красного цвета на задней панели)

2 порта USB 3.2 Gen 1, доступны при подключении к USB-разъему на материнской плате

4 порта USB 2.0/1.1 (доступны при подключении к USB-разъему на материнской плате)

Процессор:

4 порта USB 3.2 Gen 1 на задней панели Видеовыходы для процессоров Ryzen Renoir HDMI, DisplayPort. Макс. объем разделяемой памяти для встроенного видео: 16 Гб Аудио Кодек Realtek® ALC1200

Формат представления аудиосигнала: High Definition Audio

Схема позиционирования аудиосигнала 2/4/5.1/7.1

Выход цифрового S/PDIF-интерфейса Сетевой интерфейс Realtek 2.5 GBit LAN Разъемы для подключения вентиляторов и/или помпы CPU: основной + опциональный (4-pin PWM)

Корпусные вентиляторы (или помпа): 3 шт. (4-pin PWM) Разъемы на задней панели 4 порта USB 2.0/1.1

1 порт DisplayPort

1 порт HDMI

4 порта USB 3.2 Gen 1

1 порт USB 3.2 Gen 2 (Type-A разъем красного цвета)

1 порт USB Type-C™, совместим с устройствами USB 3.2 Gen 2

Кнопка Q-Flash Plus

1 сетевая LAN-розетка RJ-45

1 оптический S/PDIF выход

5 разъемов аудиоподсистемы

Упаковка и комплектация

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Стандартная компактная коробка под mATX из толстого картона с описанием основных преимуществ модели:

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Плата внутри коробки зафиксирована надежно.

Комплектация максимально скромная, как у типичной бюджетной модели:

Сама плата Диск с ПО Инструкция SATA-кабель Сувенирная Наклейка

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Внешний вид

Посмотрим на плату сверху:

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Плата почти полностью выдержана в черных и темно-серых тонах, форма радиатора и крышки задней панели напоминает архитектуру инопланетян из серии Half-Life или модные гипсовые стеновые панели. Нужно отметить, что крышка задней панели сделана из очень толстого пластика, и сидит практически без зазоров. На плате практически нет подсветки и это ее преимущество - китчевое обилие RGB выходит из моды, а его отсутствие немного, но снижает цену платы. В целом плата смотрится органично и стильно хоть в игровой сборке, хоть в офисной.

Тыльная сторона платы не несет никаких функциональных элементов, кроме крепления кулера и болтов. Дополнительного бэкплейта не предусмотрено.

Задняя панель предустановлена, что очень хорошо для бюджетной платы - упрощает установку и убирает риск погнуть накладную панельку. Кроме того она весьма качественно закреплена и стильно выглядит.

Что касается общего впечатления от качества исполнения платы - то каких-то претензий назвать нельзя. Текстолит не изгибается и ощущается достаточно толстым (для сравнения на моей Asrock Taichi он ощущается более хлипким). Острые элементы пайки или креплений не обнаружены. Все элементы установлены достаточно аккуратно, за исключением пары дросселей, но такое я видел даже на супертоповой Asus Zenith Extreme Alpha.

Особенности

Плюсы:

Что можно сразу отнести к плюсам - обилие USB выходов на задней панели. В этом отношении она выбивается из бюджетного сегмента - тут их аж 10 штук. Для меня, например, их постоянно не хватает - подключены мышь, клавиатура, принтер, VR гарнитура, фотосканер, микроскоп, токен подписи, контроллер умного дома. Если бы на моей Asrock не было встроенного wi-fi и bluetooth, то выткать уже было бы некуда.

Еще один маленький плюс, нехарактерный для бюджетных плат - слоты для памяти защелкиваются с обеих сторон, что упрощает установку и замену памяти.

Приятная мелочь - основные разъемы для подключения шлейфов (usb, audio, прочее) подписаны изнутри большими белыми буквами, что ускоряет сборку.





Еще плюс - возможность обновлять BIOS через флешку без включения системы

При фактическом отсутствии подсветки самой платы есть 4 разъема для подключения RGB подсветки, в том числе 2 addressable RGB.

Минусы:

Существенный для меня эргономический минус - это расположение PCI-E x1 порта:

Он идет вплотную к первому x16 порту, и фактически, после установки видеокарты оказывается недоступен. Да, так сделано у большинства плат B550 и не только, но есть исключение: Asus TUF: Здесь он находится выше слота под видеокарту. Это позволяет без особых проблем вставить звуковую, сетевую или wi-fi карту, что может быть весьма востребованным для некоторых пользователей, с учетом, что например, встроенного wi-fi нет, а хорошие USB приемники стоят дороже pci-e. Берите пример с TUF.

Еще один минус - отсутствие POST-кодов и диодов проверки. Но это совершенно предсказуемо для платы такого сегмента.

Подсистема питания и радиаторы

Перейдем к самому интересному. Неужели в одной из самых дешевых B550 плат стоит достойная VRM?

Снимем радиаторы и крышку:

Доп. разъем для питания процессора - 8-контактный. Этого хватит для работы с любым Ryzen в стоке, но для разгона хотелось бы 12-16 контактов. Перед тем как продолжим разбирать систему питания, давайте взглянем на радиаторы:

Они реально огромны для mATX платы. Тот, что накрывает западную часть - пожалуй один из самых массивных среди всех B550:

При этом контактируют радиаторы только с мосфетами, не закрывая дроссели. Странное решение, учитывая размер радиатора.

ШИМ-контроллер.







Управляет фазами питания чип RAA229004 производства Renesas (которая купила Intersil). Работает он в режиме 5+2: 5 фаз на ядра процессора и 2 фазы на SOC. К сожалению, найти какую-то подробную информацию по RAA229004 найти не удается. При этом он стоит в половине (причем достойной) плат B550. Можем предположить, что это адаптированный под AMD контроллер, так как не удалось найти его в платах под Intel.

Схема питания реализована следующим образом:

Мы имеем 5 фаз с распараллеленными контурами: по 2 DrMOS на фазу (соответственно удвоятся и дросселя). В предыдущей версии B550m Aorus Pro (без -P) были удвоители, здесь их убрали, зато поставили гораздо более совершенные Driver + MOSFet'ы : Vishay SiC651 . Это достаточно новый и технологичный DrMOS. Во-первых, у него есть термосенсор и широкий набор защит, во-вторых, высокая частота переключения (2 МГц). Не вдаваясь в электротехнические подробности отметим, что, во-первых, такой DrMOS не даст критически перегреться контуру и сведет к минимуму риски прогаров. Во-вторых, он очень быстро способен перестроить параметры преобразованного тока, что будет полезно при использовании Load-line calibration высоких уровней - после снятия нагрузки будет больше шансов предотвратить нежелательный скачек напряжения (опять же это еще зависит от контроллера, про который мы мало что знаем). Для сравнения - у той же более дорогой Asus TUF B550 DrMOS куда как более простые, с минимальной функциональностью - SiC639. Заявленная максимальная сила тока для SiC651 равна 50 Амперам, что приводит к теоретическому порогу мощности всего контура VRM под 500 ватт. На деле это число можно уменьшить вдвое, но все равно результат будет внушителен.

Конденсаторы - 5k, твердотельные, очевидно - тайваньские:

Итак, мы имеем в теории очень хорошую VRM, которая должна легко обуздать в стоке любой из am4 Ryzen'ов и позволить определенный разгон. Кто-то скажет, что пять истинных фаз этого мало - к вам у меня встречный вопрос - какое преимущество даст 10 истинных фаз для Zen2 и Zen3 при условии что рассмотренная выше VRM запросто выдерживает большую потребляемую мощность (закон Джоуля-Ленца не отменял).

Система хранения









Система хранения представлена 4-мя SATA разъемами и двумя m.2 разъемами, позволяющими использовать как NVMe так и SATA m.2 накопители. Верхний m.2 разъем накрыт алюминиевым радиатором с декоративным оребрением и терпмопрокладкой:

из SATA-устройств можно сформировать RAID 0,1,10 средствами чипсета B550.

Встроенный звук

Встроенный звуковой кодек - Realtek ALC 1200. По качеству звука (я использую наушники Plantronics Voyager 8200 UC подключенные по проводу при тестировании) я бы расположил аккурат посередине между тем, что выдавала Aorus Elite B450 и Asus Zenith Extreme Alpha c "премиальным" звуком из коробки. Это крайне субъективное суждение, но что есть. Для меня разница с ALC 887 есть, и, для хороших наушников, я бы сказал она будет принципиальной. При этом не видно, что на плате какой-то мощный набор конденсаторов и вряд-ли есть толковый усилитель.





BIOS

Стандартный BIOS Gigabyte и очень похожий на все B550 BIOS'ы, за исключением топовых оверклокерских плат.

Присутствуют все tweak-функции и мониторинг.





Первыми в списке разгонными параметрами установлены селекторы частот BCLK и множителя, что, вообще говоря - дело вкуса, но зная поведение zen2/zen3 я бы предпочел сразу встретить простой селектор конечной частоты и VCore. Присутствует возможность выставлять ручной оффсет напряжений как процессора так и SoC, причем по-традиции Gigabyte он назван Dynamic VCore, что на мой взгляд слегка вводит в заблуждение.



Дополнительные настройки производительности процессора довольно стандартны - присутствует возможность включать/отключать SVM, контролировать количество активный ядер, выбирать рабочую CCD, контролировать возможность выбирать предпочтительные ядра.

Интересно наличие аж 9 уровней LLC, хотя из них только 6 осмысленные. При этом первые 3 вызывают путаницу - как отличить Normal от Standard? Явно непродуманное именование.

Присутствует стандартный регулировщик оборотов вентиляторов. При этом мною не было замечена возможность плавной перестройки частот вращения, зато есть возможность настроить предупреждение о высоких температурах и выходе из строя вентилятора. У меня не было бипера, чтобы проверить.

Из нестандартных вещей есть средство проверки nvme дисков, оно мне помогло, когда отваливалась nvme, из-за того, что в Ubuntu был настроен энергосберегающий режим (система явно делается под ноутбуки).

Тестирование

Плата тестировалась в конфигурации:

Процессор Ryzen 3900x

Блок питания: Cougar GX-F 750

Кулер: Be Quiet! Dark Rock 4

32 и 64 Гб памяти 2666-19-19





Тестирование было в стоковом режиме и с небольшим увеличением лимитов (PPT=160, TDC=105, EDC=160) - уйти куда-то выше у меня не позволило охлаждение и отсутствие прикладного опыта разгона Zen2.

Система с процессором и кулером (Be Quiet Dark Rock 4):





Стоковый режим:

PBO:

Совокупно прогнав Cinebench минут 30 температуры VRM по датчику материнской платы ни разу не превысили 40 градусов в стоке и с небольшим PBO.

Замерив с помощью пирометра я не увидел тоже сильных отклонений. На радиаторе температура была не более 34 градусов. На дросселях максимум был 44 градуса. Как мне кажется - отличный результат.

Заключение.

Gigabyte B550m Aorus Pro-P против других B550 плат:

Здесь я считаю данную плату очень достойным выбором за разумные деньги (от 9 до 10 тысяч), с совершенно адекватным VRM, который выдержит любой Райзен в стоковом режиме и, пожалуй, умеренный разгон. Стоит ли на ней разгонять старшие процессоры, на которых тепловыделение может достигнуть более 250 ватт - не думаю, хотя мне не удалось полноценно протестировать. Есть множество других, более подходящих под эти цели плат, с которыми вы не будете думать как же там нагрелся этот 8-пиновый разъем питания процессора. Если вы задумываете брать Zen2, то данная плата - отличный выбор, так как разгон Zen2 дело малоперспективное. Для Zen3 - уже вопрос, так как его разгон дает прирост в профессиональных приложениях под 20%.

Gigabyte B550m Aorus Pro-P против B450 плат:

Тут я считаю так - если у вас уже есть B450 и вы рассматриваете 6-8 ядерные процессоры, то смысла рассматривать Aorus Pro-P скорее нет. Но вот брать новую B450 за условные 8 тысяч рублей, экономя на нормальном VRM, звуке, ограничивая разгон памяти - я не вижу смысла. Кроме того, Aorus Pro-P будет вполне нормальной платформой и под 12-16 ядерные процессоры в стоке.

Так есть ли подводные камни?

Я не обнаружил. Да, для b550 это кажется, оптимальный выбор. Конечно, нужно обкатать систему полгода, посмотреть стабильность и надежность на длинных дистанциях, и тогда вернуться с расширенным мнением.