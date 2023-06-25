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Обзор ч/б лазерного МФУ HIPER M-1005NW: "HP 1005 ты ли это"

Знакомство с новой моделью многофункционального устройства с лазерной печатью и дешевыми расходными материалами от HIPER
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HIPER M-1005NW — это недорогое монохромное лазерное МФУ, которое обладает очень недорогой печатью, благодаря использованию картриджей совместимых с HP 12A, а точнее Q2612. А значит и внутреннее устройство должно быть, как минимум, похожим на устройства с таким картриджем, например МФУ HP M1005 или принтер HP LaserJet 1018. Рассмотрим HIPER M-1005NW подробнее.

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Технические характеристики

Модель HIPER M-1005NW
Тип Черно-белое лазерное многофункциональное устройство 3 в 1
Разрешение печати/сканирования 600 точек на дюйм/600 точек на дюйм
Скорость печати 22 стр/мин, первый выпуск через 9 секунд
Лоток для бумаги нижний 150 листов, ручная подача отсутствует
Подключение USB, LAN, Wi-Fi (доступно Android приложение)
Автоподатчик документов Отсутствует
Совместимые картриджи HP-2612A/X/AS и все его аналоги
Размеры 368*266*252 мм

Упаковка, внешний вид и комплектация

Коробка вполне себе небольшая для устройства 3 в 1, картонная, прочная и с хорошей полиграфией.
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На ней кроме изображения устройства перечислены особенности устройства, среди которых: наличие Wi-Fi и проводной сети, скорость печати 22 страницы в минуту и значение DPI 600. Внутри набор, который позволит сразу работать, т.к. USB кабель и диск с драйвером есть, как и картридж.

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Корпус, конечно же, пластиковый, черного цвета, внешний вид классический. Устройство небольшое, т.к. время идет, раздутые формы больше не используют, платы уменьшаются, подсистема питания тоже. Рубленые формы позволяют создать максимально компактные размеры, а размер дома или малом офисе очень важен. Аппарат нацелен именно на такое использование.  Всё находится на своих местах, лоток для бумаги на 160 листов внизу, выходной лоток до 100 листов выше, сверху планшетный сканер. Рядом с ним небольшой монохромный экран и панель управления. Все открывающиеся крышки, лотки и прочие подвижные части, как положено зафиксированы лентами.


Новый игрок на поле орг. техники не стал выдумывать ничего нового, а взять проверенные решения и использовать их. Лоток для бумаги может регулировать ширину и длину листа, чтобы он шел ровно, есть отдельная кнопка вкл/выкл сзади, а подключение может осуществляться при помощи USB B или к стандартной проводной сети. Лоток для бумаги не закрывается с ней и нет кожуха, поэтому, если печатаете редко, убирайте бумагу и закрывайте лоток, чтобы скопившаяся пыль на бумаге не попадала внутрь, убивая фотобарабан. Хотя при стоимости заправленного картриджа этим можно пренебречь, однако ролик захвата будет "дубеть" быстрее из-за этого.

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Внутреннее устройство и сам картридж очень похожи на таковые у почти одноименного МФУ HP M1005 и картриджа HP 12A. Попробуем найти совместимый и установить его.


У планшетного сканера за стеклом ничего необычного, видна механика и спрятанная лампа. Больше особо ничего и не сказать на данном этапе. Автоподатчик документов отсутствует, но это видно и невооруженным глазом.

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В комплекте есть все необходимое для старта: кабель питания, кабель USB A-B для подключения и драйверы. Не забыто и руководство пользователя.

Эксплуатация

Т.к. принтер имеет сетевой порт, то самый простой способ начать работу — это подключить его к проводной сети и инициировать поиск принтеров.

В результате чего он нашелся, сам установил драйвер и готов печатать. Я сразу попробовал пустить пробную печать и результат был положительным. Разрешение печати 600 точек, а первый лист выходит за 19 секунд. повторный лист за 10. За минуту примерно и получается 22 страницы, как и заявлено. Таким образом, мы можем печатать с любого компьютера в домашней сети, достаточно чтобы само МФУ было включено. Однако в таком случае, нам доступна только печать, сканер остается не у дел. А значит попробуем подключить его классическим способом, при помощи кабеля USB A-B.

Для подобной настройки может понадобиться установка драйверов извне, можно скачать с сайта производителя, либо воспользоваться комплектным диском (при наличии привода), либо воспользоваться установщиком, на появившемся в проводнике накопителе. С первыми двумя все понятно, скачиваем/открываем диск, запускаем установщик, третий вариант будет знаком для тех, кто пользовался USB 3G/4G модемами, а также принтерами все той же фирмы HP, у них была подобная фишка в виде Smart Install, которая сильно глючила на некоторых принтерах до обновления прошивок.


Тем не менее, все три варианта локальной установки просты, устанавливаем драйвер принтера и сканера и можем пользоваться. Сканер может работать в цветном режиме и черно-белом, по крайне й мере в родном ПО. Скорость сканирования листа в стандартном качестве в ч/б — 33 секунды.

Однако это еще не все. У аппарата есть Wi-Fi и он может работать с мобильными устройствами. Устанавливаем приложение, оно кстати доступно также на сайте производителя, связываемся по беспроводной сети с МФУ и спокойно отправляем на печать.

Как уже говорилось, для МФУ HIPER M-1005NW полно совместимых картриджей. Из недорогих, это Aceline и Cactus, но можно найти и еще пять-семь других брендов, которые выпускают как базовые модели картриджей, так и увеличенных размеров. А если вспомнить, что картриджи HP 12A взаимозаменяемые с Canon 703, то количество совместимых с HIPER можно умножить на два.

Купить МФУ HIPER M-1005NW

Итог

HIPER M-1005NW — недорогое МФУ с дешевой печатью, т.к. есть огромный перечень совместимых картриджей. Используется механика проверенная временем на моделях от HP, вроде 1018, а значит и ремонтопригодность у него высокая. Даже если отойти от этих фактов, перед нами неплохая модель, которая обладает средней скоростью работы, компактными размерами и всеядностью в виде подключений по USB, LAN и Wi-Fi.

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