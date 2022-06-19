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Обзор ультратонкой оптической клавиатуры Keychron K7 65%

Знакомство со свежей моделью, которую можно подключить по проводу или Bluetooth. В полку тонки оптомеханик прибыло !
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Механические и оптические клавиатуры в основной своей массе высокие, что может не устроить некоторых пользователей. Рынок тонкий или ультратонких устройств пока мало кем занят, однако новинки выходят. Keychron K7 свежая модель в ассортименте ультратонких клавиатур, но толщина и размеры не единственная особенность, данной клавиатуры. Что она еще может предложить, узнаем из обзора.

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Технические характеристики

Упаковка, внешний вид и комплектация

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Упаковка компактная, как и сама клавиатура. Выполнена отлично, а также дополнительно защищена полиэтиленом.

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На ней перечислены все основные характеристики и фишки данной клавиатуры. Кроме того, конечно же, есть изображение клавиатуры, чтобы можно было оценить внешний вид. Внутри укладка плотная, ничего не трясется и не болтается, а значит можно не переживать за сохранность. Клавиатура внутри находится в полиэтилене, что дополнительно защитит ее.

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Несмотря на класс клавиатуры (оптомеханика), она компактная, даже если не брать в расчет тот факт, что она 65%, т.к. используются новые ультратонкие оптические свитчи. Это выделяет клавиатуру из сотен моделей клавиатур, ведь только за счет отрезания цифрового блока и функциональных клавиш настоящий компакт не сделать, толщину тоже нужно убирать. Размеры клавиатуры 307*97.5*18 мм и она по праву может называться компактной. Корпус выполнен из алюминия и ABS пластика. Дизайн у клавиатуры скелетон, и в сочетании с низкими капами, визуально клавиатура кажется еще меньше. В любом случае создать небольшую, а главное, тонкую клавиатуру удалось.

Профиль у клавиатуры похож на G20, контактные площадки большие, а плоскости поверхностей параллельны. У клавиш есть заметный изгиб, кроме пробела, у него полная противоположность, как это часто бывает, он выпуклый. Формат близок к ANSI — Enter одноэтажный, шифты широкие.

Колпачки из ABS пластика не глянцевые, но гладкие и приятные тактильно. Использованы ультратонкие оптические свитчи Keychron красного типа, которые и дали возможность для создания тонкой новинки. Ко всему прочему, свитчи имеют горячую замену (hot swap), а значит, при желании их можно заменить на подобные, но другого типа, хотя среди оптик, да еще и ультратонких, не такой большой выбор, как среди механических. Но в любом случае, это задел на некое будущее, наверняка разработку ведут несколько производителей, т.к. тонкие устройства востребованы.

Все крупные клавиши, кроме TAB и "\|/" со стабилизаторами, которые смазаны. Это непременно пойдет на пользу плавности движения и звуке.

Наклейка на дне клавиатуры никуда не делась, она на месте. Как на месте и противоскользящие ножки, которые также есть и на выдвижных ножках. Они могут быть выдвинуты на два разных уровнях, что в сумме дает 3 угла наклона: 3, 6, 9 градусов, которых при небольшой высоте клавиатуры Keychron K7 достаточно.

На тыльном торце есть два переключателя, которые позволят выбрать режим работы, а также необходимую ОС. Клавиатура может работать по Bluetooth и проводу, который можно отключить или заменить на любой.

В комплекте есть пара инструкций, как пользоваться клавиатурой, которые я рекомендую к прочтению, как и у любой другой клавиатуры от 65% и меньше.

Кроме выше перечисленного, есть в комплекте два пуллера, для капов и свитчей соответственно, а также набор клавиш для Windows (изначально стоят для mac OS) и акцента.

Отсоединяемый кабель тоже не забыт и спокойно ждет своего часа. Его можно заменить на любой кастомный, подходящий под ваш дизайн или под настроение. Их сейчас делают на заказ любой сложности.

Эксплуатация

При использовании провода, достаточно только соединить им клавиатуру и ПК. Поэтому обсуждать здесь нечего. Если вам интересно беспроводное подключение, то переключаемся в нужный режим и ищем ее на необходимом устройстве, будь то ПК, телевизор, смартфон и т.д. После включения, клавиатура готова примерно через 5-6 секунд, переключается между профилями за 3. Т.е. думает она быстро.

Нажатие клавиш происходит мягко. Линейный тип свитча не имеет обратного отклика и является универсальным. Ход у него короткий и достаточно лёгкий, без песка, чему способствует смазка. Исходя из этого, печатать на клавиатуре легко и приятно, сильно стучать не приходится. Крупные клавиши со стабилизаторами нажимаются ровно и без малейшего перекоса.

Звук от нажатия при печати мягкий. Ход клавиш небольшой, а значит и шансов шуметь во время движения меньше.  Стабилизаторы, как и переключатели, все смазаны, не гремят, ни на шифт/ентер/бекспейс, ни на большом пробеле, но бывает чуть дребезжат TAB и "\|/", клавиши и не маленькие и не большие. За счет небольшой высоты кейкапа он меньше производит звука, конечная точка очень глухая, как будто стоят толстенные силиконовые кольца, но их нет. Как я не стучал по клавишам, звона пружин нет. Со звуками можно ознакомиться в коротком видео с демонстрацией тайпинга, ну или печати, кому как нравится больше.


В клавиатуре реализована настраиваемая без дополнительного ПО RGB подсветка.

Благодаря инструкции, мы можем быстро узнать, как управляться с подсветкой, чтобы настроить под себя:

  • FN1+5/6 — изменение яркости, возможен вариант отключения подсветки
  • FN1+</> — изменение цвета 
  • FN1+del — изменение режима свечения
  • FN2+del — вкл/выкл подсветки

Светодиод находится в стороне от кириллицы, поэтому она имеет гораздо менее выраженное свечение, но все же светится.

Итог

Keychron K7 — очень тонкая клавиатура, особенно по меркам оптических и механических. Свежая разработка в виде оптического ультратонкого свитча, конечно же, играет положительную роль. Возможность быть подключенной по проводу или Bluetooth, заметно расширяет сферу использования, особенно если задействовать все три профиля Bluetooth.

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обзор механическая клавиатура обзор 198x keychron k7 оптическая клавиатура оптомеханика тонкая механика
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