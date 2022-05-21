За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Портативные колонки — популярное устройство в современном мире. И под каждую ситуацию есть свой тип колонок. Кому-то нужен огромный бумбокс или колонна, чтобы лес содрогнулся, а кто-то подыскивает колонку поменьше, для работы на улице или репетиций на свежем воздухе, а кто-то ищет аудиоустройство для заполнения фона. Harper Magic Flame PSL-021 — акустика как раз из последней категории, но кроме небольших размеров, у нее есть приятная и мягкая подсветка, для создания теплой ламповой атмосферы.

реклама

Технические характеристики

Модель Harper Magic Flame PSL-021

Тип Портативная колонка со встроенным аккумулятором и подсветкой

Мощность 10 Вт Интерфейсы Bluetooth 5.0, 3.5 mm AUX, MicroSD

Профили Bluetooth A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Частотный диапазон 70-18500 Гц Степень защиты IPX6 Питание Встроенный Li-Ion аккумулятор 2200 мАч 3.7 В Порт зарядки MicroUSB, 5 В Размеры Диаметр 91.5 мм, высота 178 мм (измерено) Вес 546 г (взвешено)

Упаковка, внешний вид и комплектация

У компактной колонки — компактная упаковка. Белая с цветной полиграфией, очень плотная.

анонсы и реклама 3070 Ti за копейки - надо брать RTX 3070 за 80тр в Ситилинке RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену <b>RTX Ti 3070 дешевле 90 тр</b> в XPERT.RU 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 3070 Ti MSI Gaming - 82тр в XPERT.RU 3060 Ti Aorus Elite - 61тр в XPERT.RU в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf 3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке 3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU

реклама

На ней есть цветное изображение портативной акустики и демонстрация иллюминации. Характеристики достаточно описывают возможности колонки на русском языке, а также есть перечисление особенностей: защита от воды, цветомузыка. Устройство лежит в пластиковом ложементе и дополнительно защищена пакетом. На дне лежат кабель для зарядки и передачи звука, а также руководство пользователя.

реклама

Портативная акустика действительно компактная. Кроме того имеет достаточно оригинальный внешний вид, чем-то напоминающий персонажа из игры Among Us. Размеры колонки — 111*111*111 мм, вес — 111 г. Верхняя часть корпуса выполнена из пластика с покрытием софт тач, в то время как нижняя, имеет тканевую отделку из крупной сетки/плетенки. Пластиковый иллюминатор притягивает внимание и выполнен он из двойной колбы. Очень любопытный внешний вид, заметно отличающийся от сотни безликих колонок выпущенных на рынок, где ситуация напоминает "атака клонов". Впрочем, может быть и у этой колонки есть прародитель, но мне не встречался. С одной стороны есть закреплённый шнурок, в который можно продеть руку и носить колонку в руке.

реклама

Сверху расположены все органы управления в виде кольцевой панели: управление громкостью/треками, старт/пауза, управление подсветкой. Снизу есть силиконовая площадка, предотвращающая скольжение и передачу вибрации на поверхность, на которой стоит колонка. Также на площадку нанесена информация о модели, питании и производителе. Сзади есть заглушка для защиты разъемов от воды.

Доступны следующие разъемы:

3.5 мм миниджек (AUX)

утопленная кнопка сброса

MicroUSB для зарядки и индикатор состояния

Слот для MicroSD карт памяти

В комплекте есть самые обычные на вид кабели.

С их помощью можно зарядить нашу колонку, а также подключить ее к источнику звука, например ноутбук, ПК или иное устройство.

Инструкция желательна к прочтению, т.к. описаны полностью функции на кнопках. Чтиво недолгое, но полезное.

Эксплуатация

Заряжаем первым делом колонку и начинаем работу. С подключением AUX кабеля все просто, как и с работой в режиме чтения с карты памяти — подключили и слушаем. В случае беспроводного подключения нас ждёт до боли знакомая процедура сопряжения. Включаем колонку, она сразу переходит в режим сопряжения и находим ее на устройстве-источнике. Готово! Кстати при включении колонка проигрывает звук знакомый многим, кто пользовался Windows 95/98/ME — Chimes.

Колонка небольшая и ждать от нее чудес не стоит. Она просто воспроизводит песни, подкасты и аудиокниги. Динамики слабоваты в НЧ диапазоне, немного можно поправить ситуацию в эквалайзере, но совсем каплю. В любом случае для прослушивания в комнате до 30 м2 ее хватает с запасом, но если в помещении будет эхо, все смешается в кашу. Запаса громкости у колонки достаточно, но смысла рвать колонку не вижу. А вот с заполнением фона она справляется отлично. И отчасти ей помогает в этом классная мягкая подсветка.

Есть два уровня яркости и 3 режима свечения: статика, мерцание (тот самый магический огонь) и цветомузыка, где свечение и цвет меняется под музыку. Не забыто и полное отключение иллюминации.

На 50% громкости и работе по Bluetooth, колонка пела на протяжении 5 часов, чего достаточно для вечерних посиделок, но меньше заявленного.

За цикл зарядки примерно 2:40, залилось 2148 мАч (10.92 Втч), что практически совпадает с заявленным 2200 мАч при 3.7, т.е. при заряде напряжением 3.7 будет даже больше.

Итог

Harper Magic Flame PSL-021 — приятная внешне портативная акустика, которая не поразит слух меломанов и любителей "побУхать", но не для того она создавалась. Наполнить окружение лёгкой мелодией и создать загадочное свечение, вот с этим она справится. В режиме мягкого свечения и запущенной аудиокниги, может легко воссоздаться та самая теплая ламповая обстановка, особенно если в руках кружка горячего шоколада.