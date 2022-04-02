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Наушники отлично подходят для прослушивания музыки, просмотра фильмов и погружения в игры. Однако какими бы они удобными не были, иногда хочется их снять и просто послушать все происходящее. Да и наушники банально могут мешать во время уборок или других домашних дел. В таком случае колонки отлично подойдут. 2.0 акустика Oklick OK-117 позволит подключиться ко множеству источников звука, ведь кроме привычного проводного подключения, в них есть Bluetooth.

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Технические характеристики

Модель Oklick OK-117

Тип Настольная/полочная 2.0 акустика Мощность 80 Вт Диапазон частот 35-20000 Гц Соотношение сигнал/шум ≥65 дБ

Материал МДФ + пластик Источники воспроизведения 3.5 мм миниджек, оптика, коаксиал, USB, Bluetooth Размеры 194*166*302 мм Вес 7.44 кг

Упаковка, внешний вид и комплектация

Немаленьких размеров картонная коробка окрашена в голубой цвет, как и большинство упаковок Oklick.

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На ней можно в подробностях рассмотреть фронтальную сторону, т.к. на лицевой стороне в цвете изображены колонки, а также несколько особенностей данной акустической системы (АС). На обратной стороне перечислены характеристики, оснащенность и комплектация, все это на русском языке. Внутри колонки защищены вспененными вставками, и все находится в индивидуальных пакетах.

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Колонки немаленькие, но до напольных еще далековато, а поставить их получиться не на каждый стол. На Фронтальной стороне видны 3 динамика размеров: 101.6, 50.8 и 25.4 мм. Внизу каждой колонки есть логотип компании Oklick. На активной колонке есть два стеклянных глазка, один со светодиодным индикатором, другой с ИК-приемником, ведь у АС есть пульт дистанционного управления. На правом боку активной колонки есть органы управления и два гнезда для микрофонов, пассивная колонка лишена этого. Левый бок обеих колонок пустой, там только МДФ стенка, из которого сделаны корпуса колонок, кроме него в отделке используется и пластик. Тыловая сторона пассивной колонки несет на себе только два контакта для подключения и отверстие фазоинвертора. У другой колонки тут набор разъемов более богатый, который мы перечислим позже.

Верх у колонок абсолютно пустой и преимущественно накрыт пластиковой накладкой, либо по бокам видно немного стенок из МДФ. На дне ситуация аналогичная, только с той разницей, что есть мягкие ножки, бока которых обжаты кольцом с золотым отливом.















































Элементы на задней стенке активной колонки следующие:

Вход AUX IN, два тюльпана

Вход коаксиал

Вход оптика

Порт USB для накопителей

Двухпозиционный переключатель вкл/выкл

Разъем питания С7 "дробовик"

Клеммы для соединения с пассивной колонкой

Кроме всего перечисленного, можно найти стандартную информационную наклейку, а также множество винтов, удерживающих крышки, заглушки и разъемы. Как можно видеть набор очень богатый, который можно смело дополнить модулем Bluetooth.

На активной колонке есть следующие органы управления:

Регулятор громкости

Управление эквалайзером (ВЧ, СЧ, НЧ)

Управление микрофоном (усиление и эхо)

2 гнезда 6.3 мм для подключения микрофонов

Управление эквалайзером прямо с колонки позволит изменить звук прямо налету. Иногда этого не хватает в колонках. Среднее положение на всех регуляторах имеет фиксацию, т.е. вы почувствуете, когда будет 50%. Это тоже хорошая фишка, вслепую можно хотя бы примерно выставить уровни. Мы посмотрели на колонки со всех сторон, но не увидели ничего для переключения режима, ведь как-то надо их переключать. В этом поможет пульт ДУ, который есть в комплекте, как и многое другое.

Комплект поставки неплох, даже можно сказать богат:

Инструкция

Гарантийный талон

Пульт ДУ

2*ААА батарейки

Кабель питания

Кабель AUX

Коаксиальный кабель

Оптический патч-корд

Кабель для соединения колонок

Как видно, на каждый разъем (кроме USB) есть кабель в комплекте. Пульт ДУ интуитивно понятный, он может переключаться между источниками, управлять эквалайзером и плеером, и просто выключать акустику.





























Инструкция очень лаконичная. Частично повторяет перечисление на коробке, но также добавляет описание кнопок на пульте.

Эксплуатация

Какой-то особой подготовки колонки не требуют. Подключаем их к электросети, включаем и они сразу готовы к Bluetooth соединению. Тут действуем, как и в случае TWS гарнитуры или портативной колонки, запускаем поиск на устройстве источнике и находим наши колонки. После чего они готовы к эксплуатации.

При подключении другим способом нужно только соединить устройства и выбрать необходимый режим на пульте. С флешкой тоже все легко и просто, подключаем и запускаем аудио.

Звук в колонках на мой взгляд достаточно сбалансированный. Они не поразят слух проникновенным до дрожи басом, чувственным вокалом и пронзительными тарелками. Но звук в них неплох. В них слушается хорошо всё, от попсы до какого-нибудь пауэр-метал. Всякий синтетический клубняк заходит как тихо в виде фона, так и погромче, например при каких-либо делах дома. Если вдруг где-то не понравится баланс частот, можно немного поправить быстро с помощью встроенного эквалайзера.

Эквалайзер помогает вытянуть вокал, там где его нехватает. Либо добавить баса старым "тяжелым" композициям. Главное не забыть вернуть потом в некое золотое положение, которое подойдет в 80-90% случаев.

Запаса громкости хватает для помещений примерно в 40 м2, и наверное даже больше. На максимальном уровне захлеба нет, но воспринимать проблематично, слишком громко.

У колонки есть единственный индикатор и он любимого многими синего цвета, но он совершенно не прожигает ни глаза, ни голову, ни бумагу. Т.е. он адекватной яркости. В момент поиска и соединения Bluetooth или любой активной работе он моргает. Во время прослушивания горит. В выключенном состоянии не горит вовсе.

Итог

Oklick OK-117 неплохая акустика для дома, которая сможет подключиться к любому устройству и более того, сможет воспроизводить аудио с флешки. Т.е. ей источник и не особо нужен, она сама и может им стать. По сути, музыкальный центр в современном исполнении, со спокойным дизайном и без дисков. Если есть минусовка, то через подключаемый микрофон можно записать ваше исполнение на флешку, что тоже может доставить радости, особенно утреннее прослушивание вечернего вокального поединка.