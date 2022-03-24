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Обзор Bluetooth-колонки Harper Decuman PSP-065

Знакомство с компактной портативной и компактной колонкой с IPX7 от фирмы Harper
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Bluetooth-колонки давно в ходу. Это удобно, как минимум. А еще в большинстве из них, даже в недорогом секторе, звук лучше и громче, чем в ноутбуке или смартфоне, а ведь еще можно использовать, как основную акустику своего ПК. И таким образом мы можем получить универсальное устройство для нескольких источников звука. А при использовании внешнего носителя информации так и вовсе обойтись без них. Колонка Harper PSP-065 обладает компактными размерами, и ко всему прочему защищена по стандарту IPX7, т.е. он брызг воды.

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Технические характеристики

Модель Harper Decuman PSP-065
Тип Портативная колонка со встроенным аккумулятором
Мощность 16 Вт
Интерфейсы Bluetooth 5.0, 3.5 mm AUX, MicroSD
Профили Bluetooth
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Частотный диапазон
115-15000 Гц
Питание Встроенный Li-Ion аккумулятор 3600 мАч при 7.4 В
Порт зарядки USB Type-C
Размеры 185х61х49 мм
Вес 510 г (взвешено)

Упаковка, внешний вид и комплектация

У компактной колонки, такая же упаковка — небольшая и плотная. Цвет преимущественно белый.

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С двух сторон изображена колонка в двух ракурсах, можно рассмотреть лицевую сторону и органы управления сверху. На дне указаны достаточно подробные характеристики на трех языках, среди которых, есть и русский. Как оказалось, это всего лишь пояс, внутри есть еще коробка со схематичным изображением коробки, которая в свою очередь можно разделить на две части, чем она напоминает упаковку смартфонов.

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Спереди и сзади колонка защищена металлической сеткой. Лицевую сторону можно опознать по логотипу в правом нижнем углу, кроме того тут расположено два небольших динамика. Тыловая сторона без логотипа и там один динамик бОльшего размера в центре. Остальной корпус выполнен из пластика, но полностью покрыт софттачем, приятным наощупь. Колонка увесистая — 510 грамм.

Правый торец любопытен тем, что у него есть металлическая скоба, за которую можно подвесить колонку. Например, можно использовать ремешок, который будет закреплен на запястье, при ношении колонки в руках. На левом торце расположены разъемы, скрытые прорезиненной заглушкой. Набор вполне ожидаемый:

  • Порт USB Type-C для зарядки колонки
  • Слот для MicroSD карт памяти
  • 3.5 мм AUX IN

На дне стандартная информационная наклейка и четыре небольшие резиновые ножки. А вот сверху более интересно.








Сверху расположены органы управления: вкл/выкл, +/- громкость, пауза/воспроизведение, переключение режимов. По разным сторонам от кнопок есть два светодиода. Кнопки все механические и нажатие ощущается тактильно. Поначалу я думал они сенсорные, т.к. нажатие достаточно тугое.

В комплекте есть кабели AUX и Type-C, а также гарантийный талон и руководство пользователя.













Инструкция краткая, но емкая. Информация в ней содержится на трех языках. Ее можно изучить на сайте производителя.

Эксплуатация

Включается колонка путем удерживания соответсующей кнопки в течение 5 секунд. Успешное действие подтверждается мелодией. Как и большинство портативных колонок, она сразу запускается в режим Bluetooth. Все варианты работы с колонкой просты и незатейливы. SD-карту вставляем и колонка будет воспроизводить своими силами аудио. Провод тоже не предполагает никаких сюрпризов, просто соединяем ее с источником звука. В случае выбора Bluetooth-соединения, нужно провести процедуру сопряжения, знакомую многим пользователям TWS наушников и гарнитур: включаем колонку и начинаем ее поиск на ПК, смартфоне, планшете или ноутбуке, выбираем и готово. Этот вариант я и оставил для тестирования, подключив ее к ПК через Bluetooth 5.0.

При включенном устройстве горит белый светодиод, при активном беспроводном соединении — моргает синий светодиод.

Для колонки таких размеров неплохой. Есть недостаток баса, но это лучше, чем когда его избыток в маленьком устройстве, отчего он превращается в хрип и захлеб. Со средними и высокими частотами нет никаких проблем. Я слушал колонку несколько дней, она была основной у ПК и могу сказать, что попсовые композиции ей даются лучше всего. Кроме того отлично воспроизводится звук, будь-то ролик Youtube или аудиокнига. Если поставить колонку "к лесу передом, ко мне задом", то звук немного изменится. Немного отойдет верхний диапазон, и чуть прибавится нижний, но совсем немного. При использовании в качестве настольной акустики, мне было достаточно 50% от максимальной громкости. При 100% вблизи очень громко, запас для небольшой колонки есть, но это не значит, что она покроет помещение в 40-60 м2.

Harper PSP-065 позволяет работать совместно с такой же колонкой, образуя стереопару.

Разрядив полностью колонку из коробки, я поставил ее на зарядку, чтобы посмотреть, как она заряжается и какую емкость аккумулятора покажет тестер.








2,5 часа достаточно, чтобы колонка зарядилась с 0 до 100 %. Залилось 2890 мАч или 15.7 Втч, стоит помнить, что указана емкость 3700 мАч при напряжении 7.4 В (на сайте указана энергоёмкость аккумулятора 7.4 Втч), поэтому это значение при зарядке мы не увидим никогда. На громкости 50% и смешанном аудио, где были и песни, и ролики Youtube, колонка за 4 захода отыграла 19 часов 30 минут, что является отличным показателем.

Колонка может работать в качестве гарнитуры и у нее есть микрофон, а значит послушаем запись с него в тишине и при постороннем шуме. Запись буду производить на расстоянии 30 см, как она у меня стоит на столе.

Я.Диск

Для колонки микрофон неплох. Единственное, что в нем может смутить — это отсутствие шумоподавления, ловит всё.

Итог

Harper Decuman PSP-065 интересная компактная колонка с отличной автономностью. Возможность организации стереопары, работа в качестве гарнитуры и защита от брызг может заметно увеличить количество возможных сценариев использования. Размеры и скоба позволит носить ее с собой во время прогулок под фоновую музыку.

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Обзор Bluetooth-колонки Harper Decuman PSP-065
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