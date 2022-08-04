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Умными розетками можно управлять дистанционно через приложение. Это позволит наделить некоторым умом устройства и приборы, которые кроме как включиться в розетку ничего не могут. Иногда это полезно для устройств, которые сразу готовы к работе после включения в электросеть. В итоге после подключения, мы сможем управлять (включать/выключать) ими прямо со смартфона. Tenda SP3 одно из таких устройств, которое поможет вам удаленно включать и отключать устройства.

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Технические характеристики

Модель Tenda SP3 Тип Умные Wi-Fi розетки Материал

Пластик Цвет Белый Рабочее напряжение 100-230 В Максимальная нагрузка 2300 Вт (10 А) Рабочая температура 0-40 градусов по Цельсию

Удаленное управление Есть при помощи Wi-Fi 2.4 ГГц Поддержка ОС Android, iOS, HarmonyOS Программное обеспечение Tenda Beli Особенности Заземление, таймер, режим отпуска, расписание, голосовые помощники Alexa, Google Ассистент Размер Ш*В*Г 63.5*96.5*63.3 мм (без вилки) Вес 128 г

Упаковка, внешний вид и эксплуатация

Упаковка очень компактная, изготовлена из картона. Цвет черный с оранжевыми надписями, как и большинство упаковок у Tenda.

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На ней есть цветное изображение устройств, очень краткие характеристики. Что это за устройство написано на 12 языках. Впрочем, самое главное указано, это управление по Wi-Fi и максимальная нагрузка в 10А. Кроме того, указаны голосовые ассистенты, с которыми работает устройство. Внутри Tenda SP3 находятся в пластиковом ложементе и никуда не денутся при транспортировке.

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Устройства внешне похожи на розетку с УЗО, т.е. одинарную розетку с чуть продолговатым корпусом. Это неудивительно, ведь нужно где-то прятать электронику, отвечающую за ум и работу беспроводной части. В остальном — это минималистичное устройство, которое не займет много места. На ободе вокруг розетки нанесена маркировка с максимальной нагрузкой — 2.3 КВт. Как и на любом уважающем себя устройстве, работающего по беспроводному протоколу, на нем есть светодиод и кнопка, ведь его как-то надо настраивать и делать сброс (при необходимости), а также знать работает ли оно вообще.

























На обороте можно увидеть информационную наклейку с показателями максимальной нагрузки, модели и производителем. Сбоку можно обнаружить пломбу. Как и на предыдущих фотографиях, можно заметить, что розетки с заземлением.

























Внешне устройства простые и компактные, какими и должны быть умные розетки. Продажа комплектами по 2 штуки скорее плюс, т.к. всегда найдется пара устройств дома, которые можно было бы включать и отключать удаленно.



















































В комплекте, конечно же, есть инструкция, в том числе и на русском языке, хоть она и явно была добавлена позже. Но это нормальная практика, в любом случае она есть.





Эксплуатация

Умная розетка Tenda SP3 готова к работе сразу после включения в электросеть, но только в том случае, если она была предварительно настроена. В противном случае нужна первоначальная настройка в виде регистрации учетной записи и добавление устройства в приложение, а также настройку на вашу домашнюю Wi-Fi сеть. Первым делом устанавливаем приложение Tenda Beli на свой смартфон из магазина Google Play Market, Apple App Store или Huawei AppGallery.

























































































































































После запуска проходим простую процедуру регистрации, знакомую многим и попадаем на главный экран, в котором нам предлагается добавить новое устройство. Повторюсь, порядок действий простой и интуитивно понятный.





























































Итог всех манипуляций — мы получаем доступ к управлению конкретной розеткой. Управление заключается в том, что можем отключать и включать ее, а также настроить расписание, по которому она будет работать. Например, в период новогодних каникул, можно управлять старой и любимой гирляндой, просто отредактировав расписание. А можно и просто включать таймер. Кроме того, есть режим отпуск.

Он позволяет в заданный период времени, хаотично включать и отключать розетку, к которой подключен, например светильник. Таким образом, будет имитироваться присутствие человека, что должно отпугнуть "гастролеров-домушников".

Ну и, конечно же, присутствует информация об устройстве, и есть возможность обновить прошивку.









































































В активном режиме, розетка потребляет от 1.4 до 1.6 Вт. Во время отключения и включения слышен отчетливый щелчок реле.

Итог

Умная Wi-Fi розетка Tenda SP3 позволит наделить некоторыми возможностями простые устройства, которые работают сразу при включении в розетку. Например, можно перед отпуском можно подключить электрический водонагреватель и настроить так, чтобы он включился за 1-3 часа до вашего прибытия, чтобы по приезду можно было сразу искупаться. Но обязательно стоит помнить, о том, чтобы не превышать максимальную нагрузку. Если вам мало таковой в SP3, то можно приобрести SP6 или SP9, у которых данный порог близок к максимуму для бытового прибора. Невысокая цена и простота настройки позволит легко добавить "ума" к себе в дом, ведь начинать надо с чего-то простого.