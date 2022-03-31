За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Большинство из нас смотрит в экран монитора/мобильного устройства каждый день и более того, несколько часов подряд. Далеко не все делают зарядку для глаз и дают отдохнуть глазам во время работы. О влиянии экранов на глаза задумались давно. Многие помнят, как на ЭЛТ мониторах были рамки с затемненным экраном. Сейчас подобные вещи представлены в виде пленок. Сейчас нет того излучения, которое было на мониторе в те годы, однако это не мешает сделать картинку на экране чуть мягче для глаз. Компьютерные очки Gunnar Torpedo-X Razer Edition созданы достаточно известной фирмой Gunnar совместно с производителем игровой периферии и аксессуаров Razer.



Технические характеристики

реклама

Упаковка, внешний вид и комплектация

Коробка у очков, небольшого размера и их по сути две. Первая больше транспортная, чтобы не повредить внутреннюю, которая достаточно привлекательная и с нежным покрытием.

анонсы и реклама Core i7 11700 ВТРОЕ подешевел -120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i9 12900Kf вдвое подешевел -80000р на RTX 3060 RTX 3060 подешевела в ДВА раза RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

реклама

реклама































































Коробочка благородная, с покрытием софттач, вполне подходящая для подарка. На ней нанесены логотипы фирм, приложивших свою руку при создании, а именно Gunnar и Razer. Если ее раскрыть, а она раскладывается почти в столик, то увидим все, что входит в комплект поставки: очки в чехле, шнурок, салфетку.





реклама











































Очки выполнены в спортивном стиле. Они позиционируются, как игровые, а значит можно сказать, что выполнены в киберспортивном стиле. Пластикова оправа удерживает линзы цвета янтаря только сверху, снизу они остаются открытыми. Высота самих линз тоже небольшая, на них нанесено название производителя, а на дужке логотип. Razer приложила руку к дизайну, это видно по внутренней стороне дужек. Они кислотного цвета с "сотовой" текстурой. Такая же поверхность у носовых упоров. Очки очень легкие, весы мне показали всего 27 грамм. На голове этот вес практически не ощущается, больше чувствуешь присутствие очков.































































Кроме конечно же очков, в набор поставки входит мешочек для хранения очков, шейный шнурок, салфетка для чистки, а также инструкция, как сменить дужки на шнурок. Везде присутствует символика GUNNAR и Razer.

Эксплуатация

Перед покупкой, очки всегда нужно проверять на себе. Дело даже не в том, как они будут на вас смотреться, а в том, подойдут к глазам. А глаза у всех разные, особенно, если взглянуть на перечень отклонений: астигматизм, дальнозоркость, близорукость, цветоанамалии и прочие недуги. У меня близорукость и астигматизм, поэтому я сразу был уверен в том, что мне понадобится помощь супруги, у которой отличное зрение. Но начну с себя.

Очки сидят удобно, а благодаря небольшому весу, они не ощущаются совершенно. В них нет пробелов с боков, но таковые есть снизу, ведь высота линз небольшая. Для кого-то этот факт будет решающим, т.к. бывают люди, которые на дух не переносят такую "засветку". Для кого-то крайне важно, как человек будет выглядеть в очках и поэтому проводят большое количество времени в магазинах оптики, примеряя очки. Очки GUNNAR Torpedo-X Razer Edition можно примерить не выходя из дома, т.к. есть онлайн-примерка. Разрешаем доступ к веб-камере и можем начинать рассматривать.

Первыми пойдут живые фото, а затем скриншоты. Сравнить их нужно обязательно, т.к. разница бывает ошеломительной.





































А теперь скриншоты.









































Сразу видно, что примерка работает и неплохо, но все же это далеко не живая примерка. Поэтому стоит все таки найти очки в магазине и примерить их. Собственно это касается любых очков — они могут давить, соскакивать

У очков есть небольшое приближение (+0.2), это немного, но заметно глазу. Всё немного приобретает желтые оттенки, благодаря цвету линз, который я напомню, янтарный. Противников желтых оттенков, как и синих много. Т.е сразу нужно быть готовым к тому, что все окрасится в желтоватый цвет.

Адаптироваться можно к большинству экранов и изображений на них. Поэтому даже к дешевому монитору со временем привыкаешь, но это не значит, что все в порядке. Первое время глазам все равно нужно привыкнуть. Надев очки, можно сразу заметить, что "вырвиглазная" картинка немного смягчилась. Каких-то отклонений и проблем с чтением текста не появляется.



Я не зря упоминал о близорукости и особенно астигматизме. Пока я сконцентрирован на работе, все хорошо, но стоит переключиться на "посидеть перед компом" чувствуется усталость глаз. Если снять очки, то усталость усилится, аж почти давление на глаза. Данный эффект длится минут 5-7 и полностью уходит. Но это мои глаза с особенностями и недостатками, поэтому дал на пробу их супруге, у которой со зрением все хорошо и по работе она смотрит в экран монитора по несколько часов в день.

На работе у них простые мониторы 19" и соотношением сторон 4:3 и к тому же не самые лучшие. Глаза устают, если работы много и приходится по 4 часа смотреть в него без отрыва. Если делать хотя бы раз в час перерыв минут на 10, то усталости нет, т.к. все же глаза привыкли к этому монитору. В очках работать можно 4 и более часов подряд и глазам в целом легче. После того как я забрал очки и ей захотелось отрегулировать монитор в меню настроек. Она попробовала немного настроить монитор с помощью меню, но настройки достаточно ограничены и не дали значительного эффекта. Т.е. очки могут помочь немного, если не отрываться от экрана и в том случае, если встроенные возможности по настройке изображения недостаточно гибкие.

Третьему человеку, которому я дал очки они не подошли. Мне их вернули со словами "Не переношу такую желтизну, она давит". Об этом я и говорил выше, тут достаточно много личных предпочтений.

Три человека с разными глазами, вкусами и восприятием окружающего, дали 3 разных результата. Добавь я еще несколько человек, результатов было бы больше и вполне вероятно они не повторились бы. Это добавляет трудности при сборе информации об использовании, т.е. тут чистый субъективизм и фломастеры.

Итог

GUNNAR Torpedo-X Razer Edition могут быть полезными в том случае, когда настроек монитора вам недостаточно и вы помногу не открываясь смотрите в экран. Изображение становится чуть мягче, по сути из-за светофильтра. Примерка я считаю нужна обязательно, причем походить в очках и почитать нужно минут 5-10. Для меня очки удобные и легкие, на голове не ощущаются вовсе.