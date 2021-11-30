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Обзор механической клавиатуры Harper Gaming Sierra GKB-P102

Знакомство с недорогой механикой на синих свитчах, настраиваемой подсветкой и упором для рук.
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Механические клавиатуры перестали быть чем-то дорогим и особенным. Стали появляться более доступные варианты, а значит порог вхождения в "мир механики" понизился и все больше людей могу попробовать данный тип клавиатур. Новинок выходит великое множество, за всеми не успеть, поэтому при поиске клавиатуры могут разбегаться глаза от того количества, которое можно увидеть в каталогах магазинов. Познакомимся с вариантом механической клавиатуры от фирмы Harper Gaming модель Sierra GKB-P102.

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Технические характеристики

Модель Harper Gaming Sierra GKB-P102
Тип Проводная полноразмерная механическая клавиатура с подсветкой
Количество клавиш 104 шт
Переключатели (свитчи) Jixian Blue
Мультимедиа функции Есть, 11 клавиш
Подсветка RGB настраиваемая, 14 режимов
Регулировка высоты Есть
Особенности Anti-ghost, NKRO, профили подсветок, двойное литье клавиш, дизайн "скелетон"
Размер 433*125*40 мм
Вес 874 г

Упаковка, внешний вид и эксплуатация

Продается клавиатура в крупной коробке, серо-салатового цвета.

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На упаковке есть достаточно исчерпывающая информация об устройстве: характеристики, в том числе используемые свитчи, размеры, количество клавиш. Кроме того отдельно вынесены особенности, вроде Anti-ghost, мультимедиа клавиш, подсветки и т.д. В общем информации достаточно, чтобы составить базовое представление о клавиатуре. Внутри есть две вспененные вставки, которые удерживают содержимое на месте, а также исключают повреждение при транспортировке. Под клавиатурой, лежит подставка для запястий, которая достаточно широкая, что конечно же хорошо. Под ней лежит инструкция, съемник колпачков/кейкапов и гарантийный талон.

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Клавиатура находится в индивидуальном пакете, который защитит от трения при транспортировке.

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Клавиатура Sierra GKB-P102 полноразмерная, о чем свидетельствует наличие цифрового блока и стандартное отделение его от блока редактирования/управления курсором и основной части. Несмотря на это, клавиатура компактная, т.к. у нее практически отсутствуют рамки по краям, т.е. клавиши находятся прям на "обрыве". Над стрелками расположено небольшое лого производителя Harper Gaming.

Все клавиши выполнены по технологии двойного литья, что просто обязано сказаться на долговечности и прибавить устойчивости к истиранию. Используется OEM-профиль, с изгибом каждой клавиши, кроме пробела, у него выпуклость.

Из-за используемой технологии изготовления колпачков, кириллица тоже будет подсвечена, как и латинские буквы, это конечно же плюс. Остальные символы, например мультимедиа функции нанесены краской.

Кейкапы достаточно высокие, примерно, как и у других механических клавиатур подобного класса, дискомфорта это не доставляет, высота тут скорее просто немного крадет подсветку и не более. Переключатели Jixian Blue, которые в свою очередь являются недорогой копией Cherry MX Blue, как по тактильным, так и звуковым ощущениям.

На обратной стороне клавиатуры находится ровная пластиковая плита. На ней по центру находится наклейка с параметрами питания, моделью и информацией об изготовителе. Ближе к запястьям находятся 2 резиновые накладки, которые будут активно сопротивляться скольжению и смещению клавиатуры, во время печати или игр. На противоположном крае находятся две выдвижные ножки с фиксацией, для изменения угла наклона.

В центе клавиатуры закреплен провод, длиной 1.8 метра, который облачен в оплетку паракорд. Сам по себе он средней жесткости, будь такой на мышке, скорее всего мешал бы, однако с клавиатурой проблем нет и не может быть,

В комплекте с клавиатурой поставляется подставка для запястий, которая выполнена из пластика. Она опциональна, т.е.если Вы предпочитаете пользоваться голой клавиатурой, ее можно просто не устанавливать.

Ширина данной подставки 75 мм. На клавиатуру она крепится с помощью двух фиксаторов.

Они в свою очередь имеют регулировку, т.е. можно увеличить вынос, за счет чего подставка будет дальше находится от клавиатуры, возможно эта фишка кому-то окажется в тему. Резиновые ножки есть и здесь, что добавит устойчивости клавиатуре в сборе.

Эксплуатация

Начать работу с клавиатурой просто, нужно только подключить ее к компьютеру и она тут же нас поприветствует. Никаких неприятных сюрпризов она не преподнесла. Зависаний, ложных срабатываний, сбросов подсветки, ничего не было. Она вела себя так, как и должна была. По столу клавиатура не ездила при работе. Пользовался я ею с накладкой, поэтому лишнее давление скорее всего этому способствовало.

Звук нажатия примерно такой же, как и у других синих свитчей, т.е. четкий и достаточно громкий. Ее слышно очень хорошо, поэтому при выборе механики на синих свитчах, стоит подумать и об окружающих и либо продумать этот момент, либо подумать о покупке вообще. Но у данных переключателей есть и почитатели и поклонники. Если потрясти клавиатуру в воздухе, никакого грохота и дребезга не издается, а значит и при печати он исключен.

Нажимаются клавиши четко, этому не мешает небольшой люфт высоких переключателей. Все большие клавиши имеют стабилизаторы и нажав клавишу в любом положении, под любым углом и любом месте, она идет ровно вниз и всегда срабатывает. Блок мультимедиа клавши вполне себе стандартный и активируется нажатием клавиши FN и необходимой функциональной F1-F12.

Клавиатура снабжена RGB подсветкой, которой можно управлять без помощи специального ПО.



Всего 14 вариантов эффектов. Которые переключаются с помощью комбинации клавиш FN + F9. Если эффект имеет какой-либо перелив или изменение цвета, то скорость можно изменить с помощью сочетания клавиш FN + -/+, Если у вас движется волна или меняет цвета радуга, то направление меняется с помощью FN + ◄/►. Для любителей статичного цвета или просто желающим поменять цвет нужна комбинация FN + ▲/▼. Яркость можно изменить сочетанием FN + PgUp/PgDown. Кроме того, можно настроить цветовые профили, например под конкретную игру.

Для этого предусмотрено 5 уже готовых профилей, которые активируются сочетанием клавиш FN + 1/2/3/4/5. Но если вам не подходят или не нравятся существующие профили, предусмотрена функция записи своих. Для этого нажимаем сочетание FN + ESC, затем щелкаем на те клавиши, которые хотим чтобы погасли или загорелись, по завершению настройки профиля повторяем комбинацию FN + ESC.

Вот что имелось ввиду под "...и она тут же нас поприветствует":

При включении загорается сердце, которое краснеет со временем и исчезает.

Купить клавиатуру можно здесь.

Итог

Неплохой вариант познакомиться с механикой на синих свитчах. Стоит относительно недорого, кириллица подсвечивается, есть подставка для запястий, подсветка настраивается. Механические клавиатуры в целом более надежны, чем современные мембранки, да и обслуживаются/кастомизируются они. Можно легко заменить колпачки, сами свитчи, стабилизаторы, что создается огромное множество вариантов. Возможно, кого-то расстроит отсутствие ПО для настройки макросов или более точной и удобной настройки подсветки.

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