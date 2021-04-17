Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Всем приветы! В январе 2021 года были новости о том, что грядет обновление ассортимента термопаст у известной фирмы Arctic. Интересующиеся данной темой, все знают термопасты MX-2 и MX-4 и очень многие используют их с момента выпуска в продажу. И вот, спустя долгие годы после выхода MX-4, мы встречаем новую термопасту - MX-5. Познакомимся с ней ближе и узнаем, замена или дополнение это среди ассортимента паст Arctic. Встречаем, термопаста Arctic MX-5! Погнали!

Внешний вид и упаковка

реклама

Паста моего объема приходит в картонной коробке, на которой есть немного информации.

анонсы и реклама 48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк Цена рухнула на порядок на RX 6700XT 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Термопаста в, до боли знакомом шприце, с не менее знакомой этикеткой.

реклама

На ней красуется модельный номер - MX-5. Стилистика такая же, как и в случае с MX-2 2019 или MX-4 2019.

В целом обычный шприц с термопастой, с другой стороны сложно что-то новое придумать, да и нет в этом смысла, т.к. только приведет к удорожанию.

реклама

Цвет пасты нестандартный – голубой. Работать с пастой легко, она по консистенции как MX-4, ну или совсем чуть жиже. При удалении обнаружилось, что ватный диск липнет к ней. Как-то вязкая и липкая она при удалении, чего не скажешь при нанесении. Удалилось все же без проблем.

Тест одной единственной пасты неинформативен, а вернее он будет неполный, т.к. хотелось бы на что-то ориентироваться, да и процессоры и системы охлаждения у всех разные. Так что нужен ориентир. И ориентиром для оценки результатом выступят:

Arctic MX-2 2019, Arctic MX-4 2019 и Arctic Cooling MX-4 купленная в 2011 году. Сделаем фото всего класса вместе )

реклама





Характеристики:

Название Цвет Теплопроводность Рабочая температура Сo Токопроводность Arctic MX-5 Голубой ? от -40 до 180 Нет Arctic MX-2 2019 Серый 5,6 W/M*K от -50 до 150? Нет Arctic MX-4/MX-4 2019 Серый 8.5 W/M*K от -50 до 160 Нет





Тестовый стенд, методика, тестирование

В качестве нагревателя будет AMD Ryzen 5 Pro 4650G (разогнан до 4.3 ГГц, 1.38 В, SOC 1.21 В), напруги добавил, чтобы было погорячее. Плюс небольшой разгон видеоядра.

Система охлаждения: GameStorm Assassin III.

Плата Asus ROG B550-I Gaming.

ПО для нагрузки: Prime95 + Furmark (ЦП и Видео)

Мониторинг: HWmonitor + AIDA64

Термометр RGK-CT12, термопары закреплены возле кулера, чтобы знать температуру воздуха, которым охлаждается радиатор. В результатах будет разница температур.

Результаты:

Итог

Неплохое обновление вышло у Arctic. Разница хоть и небольшая, но она есть. А именно такими шагами обычно ищут свою идеальную пасту. И продукт от Arctic стал ближе к таковой – эффективность повысилась и цвет стал голубым. А заветная мечта – как раз голубая! Но это все лирика. В сухом остатке, добротная паста, вполне может заменить собой MX-4, если будет по сходной цене. Срок эксплуатации 8 лет, фактически жизненный цикл оборудования, т.е. нанесли при сборке и забыли, наносить ее снова придется уже на новое железо.

MX-5 покупать тут

MX-2 покупал тут

MX-4 покупал тут

Всем спасибо, всем пока. Критику и вопросы принимаю.