Термопаста Arctic MX-5: сравнительное тестирование
Всем приветы! В январе 2021 года были новости о том, что грядет обновление ассортимента термопаст у известной фирмы Arctic. Интересующиеся данной темой, все знают термопасты MX-2 и MX-4 и очень многие используют их с момента выпуска в продажу. И вот, спустя долгие годы после выхода MX-4, мы встречаем новую термопасту - MX-5. Познакомимся с ней ближе и узнаем, замена или дополнение это среди ассортимента паст Arctic. Встречаем, термопаста Arctic MX-5! Погнали!
Внешний вид и упаковка
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Паста моего объема приходит в картонной коробке, на которой есть немного информации.
Термопаста в, до боли знакомом шприце, с не менее знакомой этикеткой.
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На ней красуется модельный номер - MX-5. Стилистика такая же, как и в случае с MX-2 2019 или MX-4 2019.
В целом обычный шприц с термопастой, с другой стороны сложно что-то новое придумать, да и нет в этом смысла, т.к. только приведет к удорожанию.
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Цвет пасты нестандартный – голубой. Работать с пастой легко, она по консистенции как MX-4, ну или совсем чуть жиже. При удалении обнаружилось, что ватный диск липнет к ней. Как-то вязкая и липкая она при удалении, чего не скажешь при нанесении. Удалилось все же без проблем.
Тест одной единственной пасты неинформативен, а вернее он будет неполный, т.к. хотелось бы на что-то ориентироваться, да и процессоры и системы охлаждения у всех разные. Так что нужен ориентир. И ориентиром для оценки результатом выступят:
Arctic MX-2 2019, Arctic MX-4 2019 и Arctic Cooling MX-4 купленная в 2011 году. Сделаем фото всего класса вместе )
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Характеристики:
|Название
|Цвет
|Теплопроводность
|Рабочая температура Сo
|Токопроводность
|Arctic MX-5
|Голубой
|?
|от -40 до 180
|Нет
|Arctic MX-2 2019
|Серый
|5,6 W/M*K
|от -50 до 150?
|Нет
|Arctic MX-4/MX-4 2019
|Серый
|8.5 W/M*K
|от -50 до 160
|Нет
Тестовый стенд, методика, тестирование
В качестве нагревателя будет AMD Ryzen 5 Pro 4650G (разогнан до 4.3 ГГц, 1.38 В, SOC 1.21 В), напруги добавил, чтобы было погорячее. Плюс небольшой разгон видеоядра.
Система охлаждения: GameStorm Assassin III.
Плата Asus ROG B550-I Gaming.
ПО для нагрузки: Prime95 + Furmark (ЦП и Видео)
Мониторинг: HWmonitor + AIDA64
Термометр RGK-CT12, термопары закреплены возле кулера, чтобы знать температуру воздуха, которым охлаждается радиатор. В результатах будет разница температур.
Результаты:
Итог
Неплохое обновление вышло у Arctic. Разница хоть и небольшая, но она есть. А именно такими шагами обычно ищут свою идеальную пасту. И продукт от Arctic стал ближе к таковой – эффективность повысилась и цвет стал голубым. А заветная мечта – как раз голубая! Но это все лирика. В сухом остатке, добротная паста, вполне может заменить собой MX-4, если будет по сходной цене. Срок эксплуатации 8 лет, фактически жизненный цикл оборудования, т.е. нанесли при сборке и забыли, наносить ее снова придется уже на новое железо.
Всем спасибо, всем пока. Критику и вопросы принимаю.
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