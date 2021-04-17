Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Термопаста Arctic MX-5: сравнительное тестирование

Обновление линейки легендарных термопаст Arctic MX-2 и MX-4. Выясним, дополнит или заменит собой существующие термопасты фирмы.
[ ] для раздела Блоги
6
Новая дешевая RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ
RTX 3070 Gigabyte Gaming в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Всем приветы! В январе 2021 года были новости о том, что грядет обновление ассортимента термопаст у известной фирмы Arctic. Интересующиеся данной темой, все знают термопасты MX-2 и MX-4 и очень многие используют их с момента выпуска в продажу. И вот, спустя долгие годы после выхода MX-4, мы встречаем новую термопасту - MX-5. Познакомимся с ней ближе и узнаем, замена или дополнение это среди ассортимента паст Arctic. Встречаем, термопаста Arctic MX-5! Погнали!

Внешний вид и упаковка

реклама

Паста моего объема приходит в картонной коробке, на которой есть немного информации.

анонсы и реклама
48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня
MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену
Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк
Цена рухнула на порядок на RX 6700XT
6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Rocket Lake в Compeo.ru
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Термопаста в, до боли знакомом шприце, с не менее знакомой этикеткой.

реклама

На ней красуется модельный номер - MX-5. Стилистика такая же, как и в случае с MX-2 2019 или MX-4 2019. 

В целом обычный шприц с термопастой, с другой стороны сложно что-то новое придумать, да и нет в этом смысла, т.к. только приведет к удорожанию.

реклама

Цвет пасты нестандартный – голубой. Работать с пастой легко, она по консистенции как MX-4, ну или совсем чуть жиже. При удалении обнаружилось, что ватный диск липнет к ней. Как-то вязкая и липкая она при удалении, чего не скажешь при нанесении. Удалилось все же без проблем.

Тест одной единственной пасты неинформативен, а вернее он будет неполный, т.к. хотелось бы на что-то ориентироваться, да и процессоры и системы охлаждения у всех разные. Так что нужен ориентир. И ориентиром для оценки результатом выступят:

Arctic MX-2 2019, Arctic MX-4 2019 и Arctic Cooling MX-4 купленная в 2011 году. Сделаем фото всего класса вместе )

реклама


Характеристики:

Название Цвет Теплопроводность Рабочая температура Сo Токопроводность
Arctic MX-5 Голубой ? от -40 до 180 Нет
Arctic MX-2 2019 Серый 5,6 W/M*K от -50 до 150? Нет
Arctic MX-4/MX-4 2019 Серый 8.5 W/M*K от -50 до 160 Нет


Тестовый стенд, методика, тестирование

В качестве нагревателя будет AMD Ryzen 5 Pro 4650G (разогнан до 4.3 ГГц, 1.38 В, SOC 1.21 В), напруги добавил, чтобы было погорячее. Плюс небольшой разгон видеоядра.

Система охлаждения: GameStorm Assassin III.

Плата Asus ROG B550-I Gaming.

ПО для нагрузки: Prime95 + Furmark (ЦП и Видео)

Мониторинг: HWmonitor + AIDA64

Термометр RGK-CT12, термопары закреплены возле кулера, чтобы знать температуру воздуха, которым охлаждается радиатор. В результатах будет разница температур.

Результаты:

Итог

Неплохое обновление вышло у Arctic. Разница хоть и небольшая, но она есть. А именно такими шагами обычно ищут свою идеальную пасту. И продукт от Arctic стал ближе к таковой – эффективность повысилась и цвет стал голубым. А заветная мечта – как раз голубая! Но это все лирика. В сухом остатке, добротная паста, вполне может заменить собой MX-4, если будет по сходной цене. Срок эксплуатации 8 лет, фактически жизненный цикл оборудования, т.е. нанесли при сборке и забыли, наносить ее снова придется уже на новое железо.

MX-5 покупать тут

MX-2 покупал тут

MX-4 покупал тут

Всем спасибо, всем пока. Критику и вопросы принимаю.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 4.0 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки

Теги

arctic cooling термопаста arctic mx-4 alexseevdenis arctic mx-5 arctic mx-2 обзор термопаст
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6800 XT OC (TUF-RX6800XT-O16G-Gaming)
5
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – апрель 2021
25
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
101
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
75
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MPG CoreLiquid K360: идем на погружение
40
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
178
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
32
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
28
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
79
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: апрель 2020
21

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4 апреля 2021 26
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 28
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 79
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 305
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 178
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
15 апреля 2021 101

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайские майнеры массово скупают SSD для добычи новой криптовалюты - накопителям угрожает дефицит
66
Хардфорк Berlin и майнеры-новички уронили доходность добычи Ethereum - не помог даже курс в 2500$
67
Майнеры купили электростанцию и развернули там большую ферму по добыче Биткоина
18
Redmi Note 7, Redmi Note 8 Pro и другие 42 смартфона Xiaomi получили прошивку MIUI 12.5
6
Техдиректор Ripple советует криптоинвесторам распродавать активы для спасения от грядущей коррекции
21
Хардфорк Berlin вызвал сбой в сети Ethereum
8
Компания Nissan Motor вынуждена остановить конвейер из-за дефицита чипов
7
Xiaomi представила LCD телевизоры Mi TV EA 2022 по цене от 150 долларов
2
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti получит обновлённый чип со встроенным ограничителем при майнинге Ethereum
72
Xiaomi POCO X3 сгорел во время зарядки
11
Биткоин упал на фоне запрета криптовалют в Турции и отключения северо-запада Китая от электричества
62
Обновление Windows 10 KB5001330 приносит очередные проблемы, включая BSOD
15
Американские законодатели призывают ограничить доступ к передовой литографии всем китайским компаниям
312
Epic Games Store раздаст лучшую игру во вселенной Чужих и РПГ с элементами карточной коллекционки
10
36 смартфонов Xiaomi получили новую версию MIUI 12.5
1
ASUS ZenFone 8 mini с 16 ГБ оперативной памяти протестировали в Geekbench
1
Ryzen 5 3600 - самый популярный процессор в России
50
LGA 1700 принесёт изменения всех трёх измерений в системе крепления охладителя
21
Биткоин за $100 000, а Эфириум за $10 000 – аналитики РБК рассказали о будущем криптовалют
14
Новая графика Intel UHD 750 уступает AMD Vega 8 и Vega 11 в большинстве игр — тест ScatterVolt
58

Популярные статьи

Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – апрель 2021
25
Battlefield: Bad Company 2 – совсем неплохая компания
18
Разбираемся, как работает декодер мыслей от Neuralink
24
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6800 XT OC (TUF-RX6800XT-O16G-Gaming)
5
Термопаста Arctic MX-5: сравнительное тестирование
6

Сейчас обсуждают

Zeigmund
15:57
У меня другой, вопрос, а у F1-игр ЕСТЬ игроки? И даже постоянные клиенты? То же самое что игры про футбол-хоккей баскетбол. Название поменяли, раскраску моделькам подрисовали, год в названии игры поме...
Игроки разгневаны резким повышением региональных цен на F1 2021
Alex TOPMAN
15:54
Автор, а теплопроводность МХ-5 - это что, "секретная информация"? Или тебе лень было постараться найти?...
Термопаста Arctic MX-5: сравнительное тестирование
Сергей Моськин
15:52
Да они и магическим людям не нужны, не только обычным. Почти для всего хватает и встройки. Только что игры, но право слово, 0.00000001 населения Земли и ради них заморачиваться видеокартами для игр, а...
Вся линейка GeForce RTX 30 может получить новые чипы с улучшенными механизмами против майнинга
max188
15:51
5600р за Palit отдал, как сейчас помню
Чем больше в мире станет предприятий по выпуску чипов, тем тяжелее окажется следующий кризис
Михаил Невский
15:48
куй тебе. 3080ti - первая нормальная карта за 1500 долларов, а майнеры пусть мучаются.
Вся линейка GeForce RTX 30 может получить новые чипы с улучшенными механизмами против майнинга
Денис Алексеев
15:46
Так тот стенд старый. Интересно было на новом прогнать.
Термопаста Arctic MX-5: сравнительное тестирование
I_N_J_E_C_T_O_R
15:44
Почти ничего не дает только на 8-ми ядерниках.
Бюджетный компьютер из магазина, или системник на старом флагмане Intel – оптимальный выбор от SH
vitosol
15:40
"Очевидно, что высадка на Луну это сложный и ответственный процесс..." Да вы что! Неделя в павильоне-пива попить. Затем бодро пройтись после космоса; это россияне хиляки еле ноги волокут. *Голливуду р...
Американцы снова хотят отправить людей на Луну — этим займётся компания Илона Маска
vitosol
15:38
Кастрюлеголовый, что минусуешь? Жрать нечего, вода в Днепре зацветёт, на передовую страшно? А минусовать не страшно? Закон в понедельник суд утвердит; хлеборезки свои_помойные ямы закроете!.
SpaceX заключает эксклюзивный контракт с NASA для доставки астронавтов на Луну
warmuza
15:36
Серьёзно, ты сравниваешь разработку Аполлона на кульманах, расчёты в тетрадках и кучу промежуточных испытаний с современными возможностями CAD и прочего софта? Сейчас пекарня может за час провести про...
SpaceX заключает эксклюзивный контракт с NASA для доставки астронавтов на Луну
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем