Silicon Power DS72 — это компактный и быстрый твердотельный накопитель, который не занимает много места и не требует подключения к компьютеру через провод. Он идеально подходит для использования в ноутбуках и других мобильных устройствах.

Технические характеристики Silicon Power DS72

Упаковка, внешний вид и комплектация Silicon Power DS72

На лицевой стороне блистера можно увидеть название модели, а также основные характеристики устройства.

На обратной стороне блистера можно увидеть серийный номер, а также информацию о производителе. На нём вы найдёте основные сведения: модель, тип, объём и, вероятно, скоростные характеристики, которые есть у самых продвинутых моделей. Сквозь прозрачный пластик можно рассмотреть устройство и оценить его внешний вид.

Портативное устройство для хранения данных, которое недавно стали называть PSSD, имеет форму, напоминающую привычную флешку, но немного большего размера. Это связано с тем, что в устройстве используются два разъёма, а также защитные колпачки. Если убрать USB C или USB A, то можно увидеть, что это вообще обычная "флешка". Однако внутри находится полноценный твердотельный накопитель. Его скорость передачи данных впечатляет, судя по упаковке, т.к. подключения используется USB 3.2 Gen2. Корпус устройства выполнен из металла, а колпачки — из пластика. Они надёжно закреплены на корпусе и на разъёме благодаря специальным выступам. Размеры устройства: 80 мм в длину, 10 мм в ширину и 21 мм в высоту. Вес — 15 грамм.

Тестирование Silicon Power DS72

Для тестирования я буду использовать накопитель Silicon Power DS72 с логическим интерфейсом USB 3.2 Gen2. Тестирование будет проводиться на материнской плате Strix B550-I Gaming с разъёмом USB 3.2 Gen2.

Информация SMART считывается без проблем, а температурный датчик работает исправно и показывает актуальные данные, а не заблокирован на каком-либо значении.





В ходе тестирования было установлено, что Silicon Power DS72 обладает высокой скоростью передачи данных. Устройство показало отличные результаты в тестах на чтение и запись — 830/790 МБ/с на новом, чистом и пустом накопителе. Конечно, запись не прошла на такой скорости весь объем, но устойчивая скорость составила 120 МБ/с. Чтение с уже не пустого накопителя такое же, как и было, но TRIM вернёт всё на свои места. Температура измерялась при записи после полного чтения, то есть накопитель был предварительно прогрет. Корпус тёплый.

HDTune, как обычно, показывает близкие результаты, но чуть ниже.

Тест Crystal Disk Mark интересен тем, что показывает скорость с мелкими блоками, в данном случае на уровне SATA-накопителей, что неплохо. Некоторые флешки могут спотыкаться на этом месте, хоть есть и быстрые варианты.

Для поддержания порядка в системе TRIM функционирует корректно.

Используется некий мост со своей прошивкой, как и в случае MS60 и MS70.

Итог

Silicon Power DS72 — это компактный внешний твердотельный накопитель, который не занимает соседний порт USB и обеспечивает стабильную работу. Устройство можно приобрести в местных магазинах, а гарантия на него также действует как и положено. Объём накопителя варьируется от 256 ГБ до 2 ТБ, что делает его отличным выбором для компактного хранилища. Накопитель хорошо подойдет для работы в том числе с мобильными устройствами, благодаря разъему USB-C.