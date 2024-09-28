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Компактные SSD в формате флешек: Silicon Power MS70 и MS60

Знакомство со свежими моделями PSSD от Silicon Power, модели MS70 и MS60, рассчитанные на USB 3.2 Gen2
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Недавно Silicon Power выпустила линейку портативных SSD в формате флешек — модели MS70 и MS60. Заявлен интерфейс USB 3.2 Gen 2 для обеих моделей, а значит, есть надежда на хорошие скорости, как минимум для чтения, что делает их потенциальными кандидатами для всякого рода LiveCD.

Упаковка, внешний вид и комплектация

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Картонно-пластиковый блистер используется в обоих случаях, отличие только в цвете и надписях.


Есть наименование бренда, модели, а также, что это портативный SSD. Отличаются максимальные скорости чтения и записи: для MS70 — 1050/850 МБ/с, а для MS60 — 600/500 МБ/с. Неудивительно, что на лицевой стороне указан интерфейс USB 3.2 Gen2.

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Внешне накопители тоже похожи друг на друга — это две флешки, крупные флешки. Металлический корпус, пластиковые наконечники. Колпачок при этом не потеряется, т.к. он просто сдвигается в сторону. Размер хоть и крупнее среднестатистической флешки, но все же небольшой: 21*70 мм. Синий цвет MS60 мне понравился больше.

Тестирование

Тестировать буду на компьютере с AMD Ryzen 5 Pro 4650G и материнской платой Asus ROG Strix B550-I Gaming, который легко утилизирует любую скорость накопителей. Скриншоты будут предоставлены также: первый для MS70, затем уже для M60.


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Используется некий мост, с хитрой прошивкой, поэтому SMART как-то пытается пролезть. Насколько он правильный, остается гадать, но датчик температуры есть.


Скорости чтения пустых накопителей фактически одинаковые и держатся на уровне 850 МБ/с, что для одного накопителя сверх заявленного, а для другого не достает. Всегда стоит помнить, что скорости указываются для кэша и для максимальных по памяти вариантов. Скорости записи в пике 750 и 550 МБ/с, что примерно укладывается в ТТХ. Устоявшаяся скорость записи 120 и 90 МБ/с, что в общем-то ожидаемо для среднестатистического внешнего SSD. После записи чтение находилось на более приземленном уровне, в районе 500 МБ/с.


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Остальные программы показывали примерно такие же результаты для каждого накопителя. Нагрев при этом сильно отличается - MS60 более холодный вариант, но оба накопителя базируются на PS5017, а значит дело в памяти. TRIM работает на обоих устройствах, что важно и нужно для наведения порядка.

Итог

Silicon Power MS70 и MS60 — портативные твердотельные накопители, которые не оттянут карман, не будут мешать, но при этом дадут немалый объем, неплохие скорости в пределах кэша, а также станут хорошей основой для "диска реанимации", т.е. LiveCD, а в такие моменты объем пригодится, ведь бывают случаи, когда надо спасать информацию. Кроме того, большим плюсом является пятилетняя гарантия, которая предоставляется для устройств, а учитывая, что Silicon Power не уходил с рынка РФ, она очень даже реальная.

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silicon power ms60 ms70 pssd
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