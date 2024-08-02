Знакомство с картами памяти Silicon Power из серии High Endurance, которая включает в себя накопители, выдерживающие непрерывную запись 24/7/365, в том числе при отрицательных температурах окружающей среды.

Silicon Power High Endurance — пополнение в ряду карт памяти, которые предназначены для работы в жестких условиях, в том числе, погодных, например, самостоятельные камеры видеонаблюдения, коих развелось сейчас великое множество. В подобных устройствах важна скорость записи, ее стабильность и особенно важно, считать потом данные, т.к. ситуации бывают разные.

Технические характеристики

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Упаковка, внешний вид и комплектация

Упаковка у карт-памяти, флешек, SSD накопителей и ОЗУ, зачастую одинаковая, это пластиковый ложемент который находится между двух склеенных картонок. Простая и дешевая упаковка, которая все равно идет в утиль.





На ней в принципе есть вся необходимая информация: модель, тип, объем, а также класс скорости, который часто является ключевой характеристикой, т.к. он обозначает минимальную скорость записи. Карту памяти видно через тот самый пластиковый ложемент.





Ничего нового в данной карте нет, в плане дизайна и внешнего вида. Все они имеют одинаковые размеры, отсутствует радиатор и могу отличаться только надписями и расцветкой. Маркировка позволяет идентифицировать карту, что полезно, т.к. иногда они могут лежать просто в какой-то коробке, когда их в эксплуатации десятки.

Главная особенность подобных карт — это гарантия работоспособности во время непрерывной записи в ложных условиях и что важнее, целостность данных. Используется память 3D TLC NAND высокого класса. Допускается работа в диапазоне температур от -25 C° до +85 C, в то время, как у обычных карт это только температура хранения.

Тестирование

Испытывать накопитель буду в картридере, который является частью USB C хаба, заявлена скорость до 104 МБ/с, чего должно хватить для испытания карты.





Самой важной характеристикой для карты является скорость записи, т.к. если она не успеет за потоком, то все. В данном случае, устоявшаяся средняя скорость находится далеко за пределами класса скорости V30, у которого это значение должно быть не менее 30 МБ/с. Так что с этим у карты полный порядок. Еще немного и был бы класс V60, у которой скорость соответственно 60 МБ/с.

CDM ничего особо нового не показал, а этот показометр иногда показывает странные вещи, но данный случай не этот.

Свою паспортную скорость карта показывает на блока "почти" от 64 КБ и выше.

Объем карты соответствует реальному, но претензии обычно бывают у карт с Али, которым "зашивают" нужный объем памяти, а сама она является 1/2/4 гигабайтным мусором.

На руках есть карта памяти Kingston от подобной выносливой серии, которая стоит примерно вдвое дороже. Ради интереса прогоню пару тестов.





К чтению тоже вопросов нет, но как сказал выше, важнее запись. Средняя скорость пониже, чем у SP, однако стоит учитывать, что у Kingston класс вообще V10 и соответственно, скорость должна быть не менее 10 МБ/с.

Итог

Silicon Power High Endurance — карта памяти для тяжелых условий, которая почти дотянулась до V60, который выше, чем заявленный V30. По итогу Silicon Power может составить конкуренцию многим именитым соперникам, которые имеют схожие характеристики, и при этом стоят дороже.