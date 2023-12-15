Gold Peak обновили свои батарейки серии Ultra+, они получили новую упаковку и новое обличие. Что они могут "отдать", с каким потреблением и какой ценой попробую узнать. Тест проходить будут сразу оба типа АА и ААА.

Технические характеристики

Модель GP Ultra+ G-TECH

Тип Щелочная батарейка Типоразмер AA (LR6); AAA(LR03) Технология изготовления Щелочная/Алкалиновая Напряжение 1,5 В Размер 14*50 мм (АА); 10,5*44 мм (ААА) Вес 24 г (АА); 12 г (ААА) Срок годности 10 лет

Упаковка, внешний вид и комплектация

реклама





В первую очередь обновление видно по упаковке. Блистер полностью картонный, что соответствует чуть большей экологичности, как минимум это модно сейчас.

Коробки выглядят свежо и двухцветное решение выглядит неплохо. На них есть много разного рода информации, в том числе G-Tech, обозначающая самые передовые технологии в изготовлении батареек, которые дают хорошую стабильность и повторяемость при изготовлении.

реклама





Дизайн самих батареек тоже освежили, они зелено-черного цвета с градиентным переходом. Конечно, внешний вид батареек это наверное одно из последних пунктов, на которые смотрят при выборе, но держать марку нужно, качество термоусадки тоже хорошее, лежит ровно. AA и AAA идентичны друг другу, разница лишь в размере и весе.

Упаковка порадовала такой простой штукой, как замок. Не знаю как вы, но когда мне нужна одна батарейка, не всегда получается ее вытащить аккуратно. В итоге блистер разваливается, батарейки лежат россыпью. Да, можно заклеить, можно купить коробочки "холдеры", но производитель немного пошел на опережение и просто добавил язычок, который закрывает вскрытую упаковку. Хотя бы ради такой мелочи стоило обновить ее.

Тестирование

Испытывать батарейки буду в зарядном устройстве Opus, который среди множества функций, имеет нужную мне — это разряд. И что важно, умеет делать это разным током и независимо по каналам. Каждая батарейка из коробки будет разряжена токами 200, 300, 500 и 700 мА.

реклама





Дождавшись всех, вижу следующие результаты времени (часы:минуты) на каждый из токов: 11:44, 7:14, 3:40, 2:38. Порядок времени такой же, как и при выставлении нагрузки.

Закономерно было ожидать, что самый высокий результат по отдаче емкости, будет у батарейка, которая разряжалась в самом щадящем режиме: 2326, 2148, 1816, 1689 мАч. Во время теста, у самой загруженной батарейки температура была чуть теплой. Настолько "чуть", что я даже не стал городить ничего для ее измерения, хотя думал приклеить термопары в паре мест. Этот показатель совсем сохранялся на всем протяжении теста. Я шесть раз измерял температуру этой батарейки прецизионным, калиброванным пальцем с сертификатом поверки и в какой-то момент бросил это делать, т.к. прогрессии нет никакой.

реклама





Ночь отдохнув, батарейки пошли на второй круг. Я оставил те же параметры нагрузки и оставил их тестироваться дальше. Результат ожидаемо невысокий, но в итоге, больше всего ёмкости отдала та батарейка, которая первая сдалась на первом этапе. В итоге, оказалось, что самый щадящий режим, на деле самый жёсткий, т.к. утилизировал почти всю ёмкость до конца.

Все вышесказанное относилось к AA пальчиковым батарейкам, далее, проделаем это ещё раз с мизинчиковыми AAA элементами питания.

Результаты поведения ровно такие же, но ёмкость закономерно ниже, в силу физических возможностей.

Стоит сказать, что разряжалась батарейки в Opus до отметки примерно 0.89 В, что достаточно низкая планка. Это всегда стоит учитывать, т.к. для некоторых устройств уровень 1.1 В уже критичен, а значит и ёмкость батарейки будут использовать с меньшим КПД.

Итог

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

GP Ultra+ G-TECH —добротные батарейки с не рекордными показателями емкости, но однозначно неплохими. Батарейки GP всегда были неплохим выбором и крепким середняком, который всегда можно взять, если есть сомнения по батарейкам. Да и на маркетплейсах бывают интересные предложения, особенно в тех лотах, где сразу большое количество штук.