Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Обзор щелочных батареек GP Ultra+ G-TECH типоразмера AA и AAA

Знакомство и тестирование емкости новой серии известного производителя элементов питания.
[ ] для раздела Блоги
3

реклама

Gold Peak обновили свои батарейки серии Ultra+, они получили новую упаковку и новое обличие. Что они могут "отдать", с каким потреблением и какой ценой попробую узнать. Тест проходить будут сразу оба типа АА и ААА.

Технические характеристики

Модель GP Ultra+ G-TECH
Тип Щелочная батарейка
Типоразмер AA (LR6); AAA(LR03)
Технология изготовления Щелочная/Алкалиновая
Напряжение 1,5 В
Размер 14*50 мм (АА); 10,5*44 мм (ААА)
Вес 24 г (АА); 12 г (ААА)
Срок годности 10 лет

Упаковка, внешний вид и комплектация

реклама



В первую очередь обновление видно по упаковке. Блистер полностью картонный, что соответствует чуть большей экологичности, как минимум это модно сейчас.

Коробки выглядят свежо и двухцветное решение выглядит неплохо. На них есть много разного рода информации, в том числе G-Tech, обозначающая самые передовые технологии в изготовлении батареек, которые дают хорошую стабильность и повторяемость при изготовлении.

реклама



Дизайн самих батареек тоже освежили, они зелено-черного цвета с градиентным переходом. Конечно, внешний вид батареек это наверное одно из последних пунктов, на которые смотрят при выборе, но держать марку нужно, качество термоусадки тоже хорошее, лежит ровно. AA и AAA идентичны друг другу, разница лишь в размере и весе.

Упаковка порадовала такой простой штукой, как замок. Не знаю как вы, но когда мне нужна одна батарейка, не всегда получается ее вытащить аккуратно. В итоге блистер разваливается, батарейки лежат россыпью. Да, можно заклеить, можно купить коробочки "холдеры", но производитель немного пошел на опережение и просто добавил язычок, который закрывает вскрытую упаковку. Хотя бы ради такой мелочи стоило обновить ее.

Тестирование

Испытывать батарейки буду в зарядном устройстве Opus, который среди множества функций, имеет нужную мне — это разряд. И что важно, умеет делать это разным током и независимо по каналам. Каждая батарейка из коробки будет разряжена токами 200, 300, 500 и 700 мА.

реклама



Дождавшись всех, вижу следующие результаты времени (часы:минуты) на каждый из токов: 11:44, 7:14, 3:40, 2:38. Порядок времени такой же, как и при выставлении нагрузки.

Закономерно было ожидать, что самый высокий результат по отдаче емкости, будет у батарейка, которая разряжалась в самом щадящем режиме: 2326, 2148, 1816, 1689 мАч. Во время теста, у самой загруженной батарейки температура была чуть теплой. Настолько "чуть", что я даже не стал городить ничего для ее измерения, хотя думал приклеить термопары в паре мест. Этот показатель совсем сохранялся на всем протяжении теста. Я шесть раз измерял температуру этой батарейки прецизионным, калиброванным пальцем с сертификатом поверки и в какой-то момент бросил это делать, т.к. прогрессии нет никакой.

реклама



Ночь отдохнув, батарейки пошли на второй круг. Я оставил те же параметры нагрузки и оставил их тестироваться дальше. Результат ожидаемо невысокий, но в итоге, больше всего ёмкости отдала та батарейка, которая первая сдалась на первом этапе. В итоге, оказалось, что самый щадящий режим, на деле самый жёсткий, т.к. утилизировал почти всю ёмкость до конца.

Все вышесказанное относилось к AA пальчиковым батарейкам, далее, проделаем это ещё раз с мизинчиковыми AAA элементами питания.

Результаты поведения ровно такие же, но ёмкость закономерно ниже, в силу физических возможностей.

Стоит сказать, что разряжалась батарейки в Opus до отметки примерно 0.89 В, что достаточно низкая планка. Это всегда стоит учитывать, т.к. для некоторых устройств уровень 1.1 В уже критичен, а значит и ёмкость батарейки будут использовать с меньшим КПД.

Итог

рекомендации
ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

GP Ultra+ G-TECH —добротные батарейки с не рекордными показателями емкости, но однозначно неплохими. Батарейки GP всегда были неплохим выбором и крепким середняком, который всегда можно взять, если есть сомнения по батарейкам. Да и на маркетплейсах бывают интересные предложения, особенно в тех лотах, где сразу большое количество штук.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

обзор gold peak gp ultra plus батарейки gp gp ultra+ g-tech
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
2
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
20
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
4
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
17
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
7
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
11
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
13

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина станет первой страной в мире, которая получит новые десантные машины Caracal от Rheinmetall
21
Грядет революция в зарядке аккумуляторов
1
Холода и евротрейдеры осушают украинские газохранилища
6
Новый ракетный двигатель призван заменить попавшие под санкции российские РД-181
3
Российские оружейники разрабатывают инновационный гиперзвуковой снайперский комплекс
4
Российские предприятия уже готовятся к полному процессу производства танков Т-80
84
Россия создает новую отрасль промышленности с инвестициями в 1,5 трлн рублей
4
Астрономы обнаружили редкую солнечную систему планетарного резонанса, удаленную на 100 световых лет
3
Атмосфера Марса раздулась, как воздушный шар, когда прекратился солнечный ветер
2
Tesla и NHTSA объявили о необходимости отзыва всех проданных компанией автомобилей в США
+
Российские ученые создали «суперклей» для ремонта дорог
8
Россия начинает производство беспилотника-камикадзе Shahed-136 и он в 3 раза мощнее
7
Apple тестирует ключевое изменение безопасности iOS, чтобы помешать ворам iPhone
+
Xiaomi тестирует загадочный телефон с перископической камерой с зумом 3,2x75 мм
+
Австрийцы заключили контракт с немцами на модернизацию ПВО ближнего радиуса действия
+
Российские подразделения практически ликвидировали морпехов ВСУ, высадившихся на левом берегу Днепра
5
Изобретатель MP3 обещает представить звук, превосходящий Dolby Atmos, для наушников
8
Опубликован список из 117 мобильных устройств Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат прошивку HyperOS
+
В Южной Корее встревожены полётами российской и китайской авиации в регионе
2
Эксперт: модернизированный вертолёт Ка-52М оснащается вооружением с «фантастическими» параметрами
+

Популярные статьи

Считаем стратегические бомбардировщики США вместе с зарубежными экспертами
5
ТОП-7 причин моей нелюбви к iPhone и другой технике Apple
61
Как китайские производители обманывают с характеристиками: рассмотрим на примере мышки ZK-M88 Gaming
8
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 9
4
Рассматриваем оптоволокно под китайским микроскопом
5
Caliban - самый неоднозначный ТТ в игре World of Tanks
13
Россия применит тактическое ядерное оружие, но не допустит принятия Украины в НАТО — EurAsian Times
7
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
93
iXBT.games сеят Смуту - покормите желтушного Тролля
50
Япония включается в мировую гонку по производству микросхем
+

Сейчас обсуждают

betrayer
23:58
Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы. Ну да! Барсы! Я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце!
Как китайские производители обманывают с характеристиками: рассмотрим на примере мышки ZK-M88 Gaming
Misterx Misterx
23:57
100 процентов, у них холодильник в Германии а телевизор в россии, как повезло кацапам с телевизором
Крупнейшие в мире производители шин Michelin и Goodyear закрывают заводы в Германии
Гарри Потный
23:53
Скучный и предсказуемый..
Официально назван лучший фильм 2023 года - и это не Барби
A224
23:49
да тут какая-то непонятная синтетика...
Первые тесты Intel Meteor Lake показали некоторый потенциал, но радикальных изменений не выявили
Misterx Misterx
23:44
Петух не траханный,а может и нет вы безмозглые демоны дерьма, всю жизнь в дерьме даже не видете как вас е.ут, и как другие живут
Крупнейшие в мире производители шин Michelin и Goodyear закрывают заводы в Германии
Дмитрий
23:44
как будто это кому то интересно)
«Мой номер не поменялся»: Макрон о готовности к переговорам с Путиным
Дмитрий
23:41
все эти автономности чистый маркетинг. я уже купил уши с 11 часовой работой. и как же они работают 11 часов? выключаешь шумоподавление, и звук становится софтовым. тоесть ноль басов ноль средн...
Lenovo представила открытые TWS-наушники с 10-часовой автономностью
Зю
23:40
От автора обзора на туалетную бумагу
Обзор щелочных батареек GP Ultra+ G-TECH типоразмера AA и AAA
Павел Жданов
23:40
Форбс из некогда экономической прессы превратился в желтую газетенку вещающую западную пропаганду. Иначе как объяснить почему америкосовская пресса постоянно суёт нос в жизнь нашей страны?!
Forbes: в России ожидается подорожание сотовой связи, а у операторов просто нет выбора
Геннадий Глявин
23:39
Афтар безмозглый дятел. "Дальность - 600 км/час..." После таких перлов (повторяется дважды) читать эту пургу бессмысленно
Россия начинает производство беспилотника-камикадзе Shahed-136 и он в 3 раза мощнее
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем