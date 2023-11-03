Заинтересовался сын как-то поездами. В череде игрушек я нашел такой, на котором ребенок завис на долгое время и за полтора года периодически возвращается к нему. А все дело в том, что паровоз выпускает пар. И как можно предположить, ест он элементы питания будь здоров. За это время он переработал немыслимую кучу батареек от лютого нонейма, до брендов, оно и к лучшему, т.к. была бесконтрольная коробка элементов питания. Часто в ходу батарейки Gold Peak (GP), за более-менее адекватную стоимость и отдаваемую емкость. Из более свежих серий у них — это GP Ultra Plus, которая по заявлениям должна быть лучше.

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Сразу хочется пояснить почему не аккумуляторы: хоть у перезаряжаемых элементов питания чаще токоотдача выше, но паровоз сильно реагирует на напряжение, которое меньше именно у аккумуляторных батареек. В итоге, одноразовая батарейка, особенно, если она нормальная работает заметно дольше аккумуляторной, кроме того, зависит и количество пара, генерируемое во время езды/работы.

Батарейки продаются как всегда в разных блистерах и есть варианты по сколько штук брать.

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На них привычная информация, а еще производитель дает срок на хранение — 10 лет, естественно соблюдая правила в виде низкой влажности и невысокой температуры (как правило +10-15° оптимальная температура хранения почти всех элементов питания). А значит, если будет акция с шоколадной ценой, можно взять ведро батареек и не парить по поводу саморазряда. Есть также пометка про то, что используются новейшее оборудование, а также рассчитаны на приборы с повышенным потреблением, т.е. с токоотдачей должно быть все в порядке. А новейшие технологии видимо позволили уменьшить внутреннее сопротивление, иначе бы не гарантировали 10 лет хранения. Интересно запускал ли ammo1 такой тест?





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От увиденных ранее GP'шек отличаются цветом полосы на одном из торцов, он синий, чаще попадаются с зеленым, это из серии GP Super. Надписи ничего нового не сообщают, привычная маркировка LR6 (для AA размера), номинальное напряжение 1,5 В (у аккумуляторных, напомню, 1.2 В), есть пометка об отсутствии кадмия и ртути.

Дизайн схож с предыдущей серией, на глаз видна только лишь маркировка и цветовая дифференциация штанов анода. Емкость на одноразовых батарейках не указывают обычно, т.к. перезаряжать их нельзя, а местами и опасно.





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В последнее время пользоваться приходилось чаще дешевыми батарейками, либо вовсе нонеймом, т.к. их скопилось очень много, правда половина из них вовсе неизвестно откуда, вполне вероятно, с какими-то из устройств с обзоров остались, из разных игрушек и т.д. И на фоне этого сразу обращаешь внимание на вес. Вроде всего 8 грамм разница, но ощущается. Каждый элемент весит 24 грамма. Ювелирных или аптекарских весов у меня нет, так, что точнее сказать не могу.



Напряжение на всех батарейках 1,620 В. Повторяемость в одной пачке, уже хороший знак. У меня было зарядное устройство, которое умело разряжать и считать итоговую емкость, но оно скоропостижно вышло из строя.

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Теперь личные наблюдения: паровоз "ушатывает" непонятные или откровенно слабые батарейки, примерно за 25-30 минут чистого времени, если батарейки более высокого класса, то 40, а то и 50 минут. GP Ultra Plus живет примерно час. Т.е. примерно вдвое больше нонейма (рабочего нонейма, а не с песком внутри), и примерно на 20% местами 30% дольше, чем простые батарейки не продвинутых серий. Фактически, можно взять в запас, особенно на предстоящих распродажах, т.к. наверняка за 10 лет найдется применение, от новогодних гирлянд, до фонарей, хотя последние все чаще на литии.