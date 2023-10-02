В последнее время со спутниковым ТВ многие испытывают проблемы, а обычный пакет эфирных каналов скуден и скучен, поэтому, при наличии интернета (например, WiFi) можно просто взять ТВ-приставку и смотреть что угодно на ней. Для этого вполне подойдет простое устройство от Hiper модель Media TV UHD v2.

Технические характеристики

Модель Hiper Media TV UHD v2

Тип Android ТВ-приставка Версия Android 9 Оперативная память 1 Гб Процессор 4 ядра ARM Cortex-A53

Сетевые возможности Wi-Fi 5, Bluetooth 5 Интерфейсы реклама



2*USB-A 2.0, выход HDMI 2.0, 3,5 миниджек, 100 Мбит/с проводная сеть, microSDHC картридер,



Упаковка, внешний вид и комплектация

Коробка небольшая, предстать небольшому устройству.

На ней базовый и достаточный набор информации, который позволит составить начальную картину о приставке. Внутри кроме нее есть блок питания, пульт ДУ без батареек и руководство пользователя.

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Выделиться среди производителей подобных устройств трудно, но оно и не нужно. Коробка должна слиться с обстановкой и не привлекать внимания. Собственно, черный поастиковый корпус способствует этому. Сзади есть разъем питания, HDMI, порт проводной сети, карт-ридер, справа два разъема USB 2.0, например, для устройства ввода и какого-либо накопителя.

Пульт, блок питания и руководство самые обычные, на них останавливаться особого смысла нет.

К подобным приставкам можно, а иногда нужно докупать пульт ДУ с голосовым управлением или функцией аэромышки, как когда-то сделали LG. В ассортименте Hiper есть такой пульт — Media Voice RC4.

На вид он очень похож на тот, что в комплекте с приставкой, однако у него есть оговоренные выше функции, которые могут облегчить использование устройства.

Эксплуатация

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Подключать приставку к телевизору проще простого: соединяем ее с телевизором и розеткой, вот и всё. Если в наличии проводной интернет, то можно подключить его, в противном случае можем подключиться к одному из диапазонов беспроводной сети, 2,4 либо 5 ГГц.

Стартовое окно знакомое, т.к. подобная структура с плитками сейчас у всех "смарттв" и подобных приставок. Тем лучше, разобраться в нем будет просто, меню соответственно тоже типовые.

Без каких-либо проблем подключился внешний накопитель в виде проводка с мостом SATA->USB и подключенного к нему SSD Samsung.

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Предустановленный Яндекс.Браузер без труда открыл десяток сайтов и ни один не жаловался, что браузер что-то не поддерживается. Здесь будет очень кстати пульт с функцией аэромышки Hiper Media Voice RC4. Либо можно просто подключить мышь/клавиатуру.

Ну, а теперь основная задача ТВ-приставки — это просмотр видео, будь то сериалы, кино, передачи и прочие материалы. Приставка одна из самых базовых, поэтому многого ожидать не стоит, да и обычно такие варианты поселяются где-то у телевизоров на кухне, которые часто находятся в диапазоне диагоналей от 19 до 32 дюймов. У меня как раз телевизор там 32", без смарттв, без DVB-T2.

Скриншот снимается вот таким, т.е. видна информация по видеопотоку и зеленая заливка. Такое я встречал иногда, в том числе и на ПК, когда вместо скриншота зеленое или черное поле. По статистике видно, что 2K поток воспроизводится без проблем. Но все-таки дополню еще фотографией.

На мой взгляд, возможностей приставки с головой хватает для многих старых телевизоров, т.к. те, что имеют на борту 4K, имеют подобную приставку уже в себе, а для дачи/кухни вариант очень даже неплохой, т.к. стоит недорого.

Итог

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Hiper Media TV UHD v2 — простая и рабочая ТВ-приставка, которая вдохнет новую жизнь в немолодой или неспособный телевизор, где-нибудь на даче или кухне. Для удобства управления, если кому-то не нравится простой пульт, можно подключить "клавомышь", либо пульт ДУ с функцией аэромышки и голосовым управлением Hiper Media Voice RC4.