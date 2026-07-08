Сериал «Умтето» (Umthetho) станет южноафриканской адаптацией бразильского сериала «Братство» (Brotherhood), выходившего на Netflix с 2022 по 2024 год. Действие новой версии перенесено в реалии южноафриканской тюремной системы

Сюжет рассказывает историю Мбали, молодой сотрудницы прокуратуры, чья жизнь меняется, когда она узнает, что её брат Мозес, считавшийся погибшим, жив и возглавляет тюремный синдикат. Их младший брат Спелеле также оказывается в опасности, что вынуждает Мбали сотрудничать с Мозесом, несмотря на внутренний конфликт между долгом перед законом и семейными узами.

В главных ролях снялись Нкобиле Нуну Хумало, Тони Кгороге, а также Гивен Стурман, Лорсия Купер-Хумало и другие. Режиссерами проекта выступили Мандла Н, Джонни Барбузано и Джонатан Холл. Сценарий написали Хосе Домингос, Рами Нхлапо, Бойтумело Масемола и Маканака Мавенгере.

Изображение: Netflix

Изображение: Netflix

Изображение: Netflix

Изображение: Netflix

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Сериал сняла Black Brain Pictures, среди прошлых проектов которой — сериалы Side Dish и Black Gold.

Сериал станет частью линейки южноафриканских проектов Netflix и выйдет одновременно во всех странах, где доступен сервис.

Премьера сериала состоится 14 августа 2026 года. Первые кадры проекта уже опубликованы на официальных страницах Netflix.