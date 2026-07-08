Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Inthenews
Netflix анонсировал южноафриканский криминальный триллер «Умтето» о тюремном синдикате
Сериал «Умтето» (Umthetho) станет южноафриканской адаптацией бразильского сериала «Братство» (Brotherhood), выходившего на Netflix с 2022 по 2024 год. Действие новой версии перенесено в реалии южноафриканской тюремной системы
реклама

Сюжет рассказывает историю Мбали, молодой сотрудницы прокуратуры, чья жизнь меняется, когда она узнает, что её брат Мозес, считавшийся погибшим, жив и возглавляет тюремный синдикат. Их младший брат Спелеле также оказывается в опасности, что вынуждает Мбали сотрудничать с Мозесом, несмотря на внутренний конфликт между долгом перед законом и семейными узами.

В главных ролях снялись Нкобиле Нуну Хумало, Тони Кгороге, а также Гивен Стурман, Лорсия Купер-Хумало и другие. Режиссерами проекта выступили Мандла Н, Джонни Барбузано и Джонатан Холл. Сценарий написали Хосе Домингос, Рами Нхлапо, Бойтумело Масемола и Маканака Мавенгере.

                                                                     Изображение: Netflix

                                                                       Изображение: Netflix

                                                                          Изображение: Netflix

                                                                    Изображение: Netflix

реклама

Сериал сняла Black Brain Pictures, среди прошлых проектов которой — сериалы Side Dish и Black Gold.

Сериал станет частью линейки южноафриканских проектов Netflix и выйдет одновременно во всех странах, где доступен сервис. 

Премьера сериала состоится 14 августа 2026 года. Первые кадры проекта уже опубликованы на официальных страницах Netflix.

#umthetho #тюремном синдикате #умтето #южноафриканский криминальный триллер
Источник: citizen.co.za
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкий электрический дрон Apex Recordhunter установил мировой рекорд скорости в 699 км/ч
В России создали электродвигатель для подъёмного винта тяжёлого беспилотного летательного аппарата
Assassin’s Creed Black Flag Resynced протестировали на ряде бюджетных видеокарт Nvidia
Переделанная для настольных ПК видеокарта RTX 4080M оказалась в среднем на 6% медленнее RX 9070 GRE
С 1 сентября 2026 первоклассники в России будут учиться без домашних заданий
SpaceX за полгода сожгла в атмосфере 260 спутников Starlink
Intel Core i7-2600 в паре с RTX 3070 протестировали в ряде современных игр
В Китае создали имитирующий работу головного мозга чип — он в 478 раз быстрее процессора NVIDIA
Земля отдалилась на максимальное расстояние от Солнца
Энтузиаст сравнил быстродействие десктопной видеокарты с мобильным чипом RTX 4080M и RX 9070 GRE
Первые российские высокоскоростные поезда поедут со скоростью 400 км/ч через год-полтора
Серийный выпуск ПД-8 откладывается: цена новейшего российского двигателя остаётся неизвестной
Первую серию второго сезона «Киберпанк: Бегущие по краю» показали на фестивале в Лос-Анджелесе
Прибыль Samsung за 2026 год превысит совокупную прибыль компании за 40 лет
СТМ показала на ИННОПРОМе развивающий до 400 км/ч поезд и огромный дизельный двигатель 12ДМ-185
Анонсирован крупный сюжетный мод «Progenitors» для Half-Life 2 от создателей Entropy: Zero
ОАК не планирует менять иностранную авионику на SSJ-100 и опровергла оценку стоимости ремоторизации
Двигатель ПД-35 может перекроить конструкцию Ил-96
В России успешно провели первые официальные испытания лёгкого БПЛА с пилотом на борту
В свободной продаже замечена материнская плата с 8-ядерным процессором «Эльбрус» за 70 тыс рублей

Популярные статьи

13 отличных игр с открытым миром и долгим временем прохождения, которые я хочу пройти в 2026 году
DLSS, FSR, XeSS и другие «костыли» — почему игры перестали работать без «умного» мыла
Маркетинговые уловки Linux — как CachyOS вводит пользователей в заблуждение
Почему мы пересматриваем только «плохие» фильмы, а великие пылятся на полке
Телевизор вместо игрового монитора для ПК – личный опыт, настройка и нюансы выбора
Интервью с Dante1980 (Dante) — автором на сайте overclockers.ru
Sony и PlayStation – путь от любви до ненависти за одну неделю
Интервью с Ivan_FCB (Ivan_FCB) — автором на сайте overclockers.ru
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 GAMING OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter