Netflix сообщил о премьере испанского детективного сериала «Последняя проблема» (The Final Problem), по одноимённому роману Артуро Переса-Реверте

Мини-сериал состоит из пяти эпизодов и рассказывает о событиях весны 1959 года на небольшом острове у побережья Майорки. Из-за сильного шторма группа из тринадцати человек оказывается в ловушке в отеле, где находят мёртвую английскую туристку Элизу Мандер. Первоначальное предположение о самоубийстве сменяется версией убийства.

Главный герой Бэзил, отставной актер, когда-то сыгравший Шерлока Холмса, берется за расследование. Ему помогают начинающий автор триллеров Фокса и управляющая отелем госпожа Ауслендер. Вместе они пытаются раскрыть тайну произошедшего.

Изображение: Netflix

Изображение: Netflix

Изображение: Netflix

Изображение: Netflix

Изображение: Netflix

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Производством сериала занимается студия Mod Producciones. Продюсером выступил Фернандо Бовайра, исполнительным продюсером Урко Эрразкин. Сценарий адаптировали Альберто Масиас, Карлос Молинеро и Марисоль Фарре. Режиссёром стал Феликс Вискарре.

В главных ролях снялись Хосе Коронадо, сыгравший Базиля, Мария Вальверде в образе Элизы Мандер, а также Мартиньо Ривас, Марибель Верду, Гонсало де Кастро и другие актеры.

Премьера состоится 25 сентября 2026 года и станет одним из ожидаемых проектов платформы в жанре детективного триллера.