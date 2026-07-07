Инди-разработчик готовит к релизу свой дебютный проект I Know a Spot, представляющий собой симулятор кемпинга с элементами строительства и исследования природы

Игроки смогут путешествовать по различным природным локациям, включая леса, озёра и горы, выбирая места для разбивки лагеря с учётом времени года.

В игре предстоит создавать собственные кемпинги, размещая палатки, фонари, мебель и другие предметы для обустройства уютного места на природе. Одной из особенностей станет собака-компаньон, которая будет сопровождать игрока и реагировать на окружающую среду. Разработчики добавили возможность выбирать разные породы питомцев.

Изображение: Bohdan Kvas

Изображение: Bohdan Kvas

Изображение: Bohdan Kvas

Изображение: Bohdan Kvas

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Кроме того, игроки смогут настраивать транспортные средства, изменяя их внешний вид, включая цвета, колёса и различные аксессуары. Это позволит создавать уникальные автомобили для путешествий.

Перед релизом в Steam доступна демоверсия, позволяющая ознакомиться с основными игровыми механиками.

Выход I Know a Spot на ПК состоится 14 июля 2026 года.