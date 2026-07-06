В Китае стартует показ криминального сериала о местном жителе, оказывающем яростное сопротивление сносу жилого массива, ради сокрытия тайны.

Режиссером проекта выступил Лю Юйцзе. Сюжет посвящен конфликту между жителями района и застройщиками, проводящими масштабную реконструкцию. Главный герой категорически отказывается покидать свой дом, попавший под снос. Вскоре его протест перерастает в насилие. Мужчина нападает с ножом на представителя строительной компании и скрывается.

Изображение: fareastfilms

Ситуация становится еще более напряженной после сообщений о том, что беглец якобы намерен взорвать ближайшую школу. Его поведение кажется необъяснимым. Следствие обнаруживает загадочные денежные переводы незнакомым людям, а отказ героя от отношений с влюбленной в него женщиной лишь добавляет происходящему новых вопросов. Постепенно становится ясно, что за его поступками скрывается тайна, способная изменить представление обо всей истории.

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Главные роли в сериале исполнили Шао Тонг, Му Лань, Фан Сяоли, Ян Линь, Хун Бо и Гао Цзывэй. Премьера китайского криминального сериала «Решение судьбы» состоится 11 июля 2026 года.