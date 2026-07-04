Проект рассказывает о домохозяйке из пригорода, которая случайно оказывается втянута в опасный криминальный мир после попытки проучить неверного мужа

Сериал «Мисс Икс» (Miss X) сочетает элементы криминальной комедии и чёрного юмора. По сюжету главная героиня вместе со своей бывшей школьной подругой решает отомстить изменившему супругу, однако, их план выходит из-под контроля и приводит к случайному убийству. Теперь женщина вынуждена выживать, балансируя между полицией, представителями наркокартеля и агрессивными участницами местного родительского комитета.

Сценарий к проекту написали Ханна Маршалл и Дэвид де Латур, который также выступил режиссёром сериала. Ранее он работал над сериалами «Вестсайд» и «Тайны Брокенвуда». В ролях второго плана задействованы Симона Кесселл, Дин О’Горман, Джонно Робертс, Оскар Кайтли и Робби Магасива.

Изображение: Three

Изображение: Three

Изображение: Three

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Производством занимались компании Plus6Four и South Pacific Pictures по заказу телеканала Three.

Премьера уже состоялась в Австралии и Новой Зеландии на платформе Foxtel. В конце месяца сериал станет доступен подписчикам Disney+ в Великобритании.