В игре Pokemon GO в июле 2026 года пройдёт новое событие, в рамках которого игроки смогут получить легендарного покемона Райквазу

Разработчики Pokemon GO подтвердили проведение события под названием Ozone Ascent. Оно пройдет с 25 июля 2026 года, начиная с 10:00 по местному времени, до 26 июля 2026 года, 20:00 по местному времени. В этот период пользователи смогут выполнять временные исследовательские задания и получить возможность встретить Райквазу.

В рамках мероприятия будут доступны бесплатные и платные исследовательские миссии. Платные задания принесут дополнительные награды, включая энергию для мегаэволюции Райквазы, метеорит и другие бонусы. С помощью метеорита игроки смогут обучить Райквазу приему Dragon Ascent и открыть доступ к ее мегаэволюции.

Изображение: Niantic

Изображение: Niantic

Изображение: Niantic

Изображение: Niantic

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Событие станет частью программы, приуроченной к десятилетию Pokemon GO. В течение 2026 года в игре уже прошло несколько тематических мероприятий, а также появились новые покемоны и игровые активности.

В июле разработчики проведут еще несколько событий. На 6 июля запланировано мероприятие в честь десятой годовщины Pokemon GO. Кроме того, 21 июля состоится специальное исследование, посвященное дню рождения профессора Уиллоу. В качестве одной из наград игроки смогут получить особую версию Пикачу в тематическом костюме.

Ранее команда Pokemon GO сообщила о масштабном обновлении системы PvP-сражений. Изменения затронули баланс боевой системы, время выполнения атак и работу сетевых механик во время поединков.