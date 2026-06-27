Netflix объявил о продолжении итальянского криминального сериала «Монстр из Флоренции». Новая трехсерийная глава будет посвящена делу так называемых «друзей по перекусам»

Сериал, основанный на реальных событиях, впервые вышел осенью 2025 года и быстро привлёк внимание аудитории. Первая часть рассказывала о ранних этапах расследования серии жестоких преступлений, произошедших в Тоскане с конца 1960-х до середины 1980-х годов.

Новая глава сосредоточится на фигуре Пьетро Паччиани и его предполагаемых сообщниках, которых итальянская пресса прозвала «друзьями по перекусам» (Compagni di merende). Паччиани считался главным подозреваемым по делу о восьми двойных убийствах, однако после длительного судебного разбирательства был оправдан. Это дело вызвало широкий общественный резонанс и до сих пор остается одним из самых спорных в истории Италии.

Изображение: Netflix

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Режиссер и соавтор проекта Стефано Соллима сообщил, что сериал изначально задумывался как антология с отдельными историями о разных подозреваемых.

Первый сезон сериала получил премию Nastro d'Argento Grandi Serie в категории «Лучший криминальный сериал», а также был представлен на Венецианском кинофестивале.

Точная дата премьеры пока не объявлена. Netflix заявил, что продолжение появится на платформе в ближайшее время, предположительно в 2027 году.