Netflix объявил дату выхода и представил первый трейлер шведского криминального триллера «Кровавая жертва»

Сериал состоит из пяти серий и создан Джорджем Кеем, получившим широкую известность благодаря работе над хитами «Люпен» и «Угон». В основе сюжета лежит расследование серии жестоких убийств полицейских в Стокгольме. Главные роли исполняют Якоб Офтебро и Питер Андерссон, которые сыграли сына и отца – детективов Томаса и Альфреда Берга.

Действие разворачивается летом в шведской столице, где период белых ночей становится важной частью атмосферы сериала. История начинается с вызова о проникновении в дом на архипелаге. Прибывшие на место полицейские исчезают; позднее находят их тела. Ведущий расследование детектив обращается за помощью к своему отцу, бывшему следователю, чтобы раскрыть серию преступлений.

Изображение: Netflix

Изображение: Netflix

Изображение: Netflix

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Производством сериала занимаются компании B-Reel Films и Observatory Pictures совместно с New Pictures. Режиссером выступил Кристоффер Нюхольм, сценарий написали Арон Левандер и Эмили Робсон. Продюсерами проекта стали Йоханнес Олунд и Ульф Синнерхольм, а обязанности исполнительных продюсеров взяли на себя Джордж Кей, Кристоффер Нюхольм, Уиллоу Гриллс и Мэтт Сэндфорд.

Якоб Офтебро известен по сериалам «Гамильтон» и «Норвежцы», тогда как Питер Андерссон снимался в экранизациях цикла «Миллениум» и других шведских криминальных драмах.

В сериале также задействованы Электра Холлман, Александр Абдалла, Хенрик Норлен, Лизетт Т. Паглер, Магнус Креппер, Ирина Бьёрклунд и другие актеры.

Премьера всех пяти эпизодов «Кровавой жертвы» состоится на Netflix 20 августа 2026 года.