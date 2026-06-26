Команда официально подтвердила, что полная версия Enshrouded выйдет 15 октября 2026 года. Игра станет доступна на ПК и PlayStation 5. Владельцам Xbox Series придётся подождать немного дольше — релиз на консолях Microsoft запланирован на весну 2027 года.
Генеральный директор студии Ян Йокель объяснил перенос Xbox-версии серьёзными техническими сложностями. По его словам, команда решила не спешить с выпуском ради сохранения высокого качества проекта. Разработчикам потребовалось дополнительное время для адаптации системы строительства и терраформирования под архитектуру консолей Microsoft. Подробнее о крупном обновлении авторы расскажут этим летом.
Изображение: Keen Games
Изображение: Keen Games
Изображение: Keen Games
Изображение: Keen Games
Enshrouded представляет собой многопользовательскую ролевую игру с элементами выживания и крафта. События разворачиваются на обширном континенте Эмбервейл, где игрокам предстоит исследовать руины, сражаться с опасными противниками и строить собственные базы. Проект поддерживает совместное прохождение для группы до 16 человек.
Сейчас игра находится в раннем доступе на ПК.