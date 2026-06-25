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Inthenews
«Охотники за привидениями: Ночная смена»: Netflix представил новый сериал по знаменитой франшизе
На фестивале анимации в Анси Netflix и Sony Pictures Animation представили новые подробности сериала «Охотники за привидениями: Ночная смена» (Ghostbusters: Night Shift), который станет частью знаменитой франшизы
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Проект был представлен в рамках презентации Netflix Animation Showcase. 

Действие сериала разворачивается в Нью‑Йорке 1994 года. Оригинальная команда охотников за привидениями уже распалась, и город снова сталкивается с новыми сверхъестественными угрозами, с которыми будет бороться молодая смена героев. Главными персонажами станут молодые охотники, которые обоснуются в знаменитой пожарной части и начнут собственную борьбу с призраками.

                                                                       Изображение: Netflix

                                                                     Изображение: Netflix

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Авторы рассказали, что при разработке проекта стремились передать атмосферу Нью-Йорка девяностых годов. Для сериала выбрали визуальный стиль, вдохновленный панк-культурой того времени с ручной, грубоватой эстетикой. Художники использовали приглушенные цвета, заметные текстуры и эффект изношенной городской среды.

В центре сюжета окажется новая команда персонажей и необычный питомец по прозвищу Щенок Ужас, созданный по мотивам демонических существ из классического фильма.

Авторы проекта отметили, что новый сериал сохранит юмористические элементы франшизы, но сделает больший акцент на атмосфере напряжения и хоррора. 

Сериал ориентирован на молодую аудиторию, но при этом сохраняет мрачный тон, близкий к взрослым проектам в жанре анимации. 

#netflix #ghostbusters: night shift #netflix animation showcase #знаменитой франшизе #охотники за привидениями: ночная смен
Источник: whats-on-netflix.com
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