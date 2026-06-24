Проект Sand, в котором игрокам предстоит строить и использовать гигантские механические базы для исследования пустынного мира, стал доступен в раннем доступе Steam после нескольких переносов даты выхода

Первоначально запуск игры в раннем доступе планировался на апрель 2025 года, однако, позднее разработчики отказались от этого варианта и перенесли релиз на март 2026 года. Впоследствии выход проекта был сдвинут на 10 июня. За день до запуска команда объявила о новой задержке и возвращении к модели раннего доступа. В результате релиз состоялся 22 июня.

В день выхода разработчики сообщили о нескольких технических вопросах, которые требовалось решить совместно с Valve. Из-за этого запуск задержался на несколько часов. После устранения возникших проблем игра появилась в Steam в рамках программы раннего доступа.

Изображение: Hologryph и TowerHaus

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Sand представляет собой PvPvE-шутер с элементами добычи ресурсов и строительства. Действие разворачивается на далекой пустынной планете, где игроки исследуют локации, собирают ресурсы и вступают в сражения с другими командами и противниками под управлением искусственного интеллекта.

Изображение: Hologryph и TowerHaus

Изображение: Hologryph и TowerHaus

Изображение: Hologryph и TowerHaus

Одной из главных особенностей проекта стали огромные шагающие машины, которые используются как мобильные базы. Игроки могут оснащать их различными модулями, перевозить ресурсы и участвовать в боях против других экипажей.

Разработчики признали, что запуск сопровождался рядом технических сложностей, и заявили о намерении оперативно устранить обнаруженные проблемы.

Игра уже доступна пользователям Steam в режиме раннего доступа.