Первоначально запуск игры в раннем доступе планировался на апрель 2025 года, однако, позднее разработчики отказались от этого варианта и перенесли релиз на март 2026 года. Впоследствии выход проекта был сдвинут на 10 июня. За день до запуска команда объявила о новой задержке и возвращении к модели раннего доступа. В результате релиз состоялся 22 июня.
В день выхода разработчики сообщили о нескольких технических вопросах, которые требовалось решить совместно с Valve. Из-за этого запуск задержался на несколько часов. После устранения возникших проблем игра появилась в Steam в рамках программы раннего доступа.
Изображение: Hologryph и TowerHaus
Sand представляет собой PvPvE-шутер с элементами добычи ресурсов и строительства. Действие разворачивается на далекой пустынной планете, где игроки исследуют локации, собирают ресурсы и вступают в сражения с другими командами и противниками под управлением искусственного интеллекта.
Изображение: Hologryph и TowerHaus
Изображение: Hologryph и TowerHaus
Изображение: Hologryph и TowerHaus
Одной из главных особенностей проекта стали огромные шагающие машины, которые используются как мобильные базы. Игроки могут оснащать их различными модулями, перевозить ресурсы и участвовать в боях против других экипажей.
Разработчики признали, что запуск сопровождался рядом технических сложностей, и заявили о намерении оперативно устранить обнаруженные проблемы.
Игра уже доступна пользователям Steam в режиме раннего доступа.