Компания Lionsgate UK опубликовала первый трейлер полнометражной комедии в жанре ужасов «Призраки: Одержимость дома Баттон» (Ghosts: The Haunting of Button House). Фильм станет продолжением популярного британского сериала «Призраки», выходившего на BBC с 2019 по 2023 год

Действие новой ленты снова разворачивается в старинном загородном особняке Баттон Хаус. Как и в сериале, в центре истории — призраки из разных эпох, которые продолжают сосуществовать под одной крышей с живыми людьми. В трейлере авторы также намекают на раскрытие давних тайн дома к Хэллоуину.

К своим ролям вернулись все основные участники оригинального проекта: Лолли Адефопе, Мэтью Бейнтон, Саймон Фарнаби, Марта Хоу-Дуглас, Джим Хоуик, Лоуренс Рикард и Бен Уиллбонд. Также в фильме снялись Шарлотта Ричи и Киелл Смит-Байно.

Изображение: Lionsgate UK

Изображение: Lionsgate UK

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Режиссёром картины выступил Саймон Хайнд, работавший над сериалом «Призраки». Сценарий написали авторы оригинального шоу — Мэтью Бейнтон, Саймон Фарнаби, Марта Хоу-Дуглас, Лоуренс Рикард, Джим Хоуик и Бен Уиллбонд.

Производством фильма занимались Monumental Television и BBC Film. Съёмки проходили в поместье Уэст-Хорсли в Англии — одной из ключевых локаций сериала.

Премьера фильма в британских кинотеатрах запланирована на 23 октября 2026 года. Дата выхода за пределами Великобритании, включая США, пока не объявлена.