Кинокомпания Cineverse опубликовала официальный трейлер независимого мета‑голливудского нео‑нуара «Глава 51» (Chapter 51) режиссёра Тайлера Шилдса (Tyler Shields) о серийном убийце на съёмочной площадке

19 июня 2026 года на YouTube появился видеоролик, раскрывающий детали новой кинокартины.

Сюжет строится вокруг съемок блокбастера стоимостью 500 миллионов долларов. Неизвестный преступник по прозвищу «Голливудский Убийца» жестоко убивает трех участниц проекта. Спустя время бывший агент ФБР Томас Скотт возобновляет расследование, чтобы найти преступника среди огромного круга подозреваемых.

Изображение: Cineverse

Изображение: Cineverse

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Режиссурой и операторской работой занялся Тайлер Шилдс, известный по картинам «Последняя девушка» (Final Girl) и «Вне закона» (Outlaw). Некоторые эпизоды сняты на IMAX‑пленку.

В актерский ансамбль вошли Эбигейл Бреслин (Abigail Breslin), Колман Доминго (Colman Domingo), Эмили Элин Линд (Emily Alyn Lind), Шарлотта Лоуренс (Charlotte Lawrence), Дилан Спрейберри (Dylan Sprayberry) и Коннор Паоло (Connor Paolo). Продюсерами стали Джованни Рибизи (Giovanni Ribisi) и Тодд Мандель (Todd Mandel).

Новинка представляет собой детектив в неонуарной стилистике. Сценарий погружает зрителя в скрытые механизмы киноиндустрии, рассказывая об амбициях и темной стороне шоу‑бизнеса. Ранее картина не участвовала в кинофестивальных конкурсах.

Премьера ленты запланирована на 23 июня.