Разработчики из Grimlore выпустили крупнейший патч Wild Lands, который добавляет новые биомы, боссов и задания

Патч расширяет игровой мир четырьмя сюжетными квестами, в ходе которых игроки преодолеют большие расстояния, встретят новых союзников и противников, а также откроют неизведанные территории. Еще 9 миссий проведут игроков по обновлённым локациям.

Среди новых биомов оказались густые леса, дюны, каньоны и токсичное болото. Разработчики отреагировали на просьбы сообщества о большем разнообразии. Существующие фракции пополнились новыми существами, список врагов расширился за счёт боссов и мини-боссов.

Изображение: Grimlore

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Обновление включает более десяти новых интересных мест, секреты и ранее не встречавшихся монстров. Поскольку проект находится в раннем доступе, студия просит игроков оставлять отзывы о свежем контенте.

Релиз состоялся 18 июня 2026 года.