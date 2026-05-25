Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Inthenews
Космическая песочница «Starseeker: Astroneer Expeditions» выйдет в ранний доступ
System Era Softworks и Devolver Digital объявили дату выхода Starseeker: Astroneer Expeditions. Игра выйдет в ранний доступ 11 июня 2026 года на ПК и консолях
реклама

События разворачиваются во вселенной Astroneer. Это отдельная история с новыми планетами, звёздными системами и миссиями.

                                                               Изображение: Devolver Digital 

Разработчики сообщили, что станция ESS Starseeker станет основным хабом, на котором можно планировать задания, обмениваться предметами и повышать репутацию среди членов экипажа. Также появится команда Fronteer Force, эксцентричная группа космических героев.

                                                                   Изображение: Devolver Digital 

                                                                  Изображение: Devolver Digital 

реклама

В центре геймплея окажутся совместные задания для одного игрока или группы до четырёх человек. Они собирают оборудование, улучшают инструменты и готовятся к вылазкам на опасные планеты. Во время миссий команде придется столкнуться с агрессивной флорой, необычными существами и неизвестными угрозами. Время ограничено. 

Часть прохождения посвящена общению между членами команды и совместному исследованию миров.

#devolver digital #system era softworks #starseeker: astroneer expeditions
Источник: bleedingcool.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Книга рекордов Гиннесса признала наушники Liberty 5 Pro и 5 Max лучшими по качеству связи
GeForce GTX 750 с 8 ГБ VRAM проверили в современных AAA-играх
В США на аукцион выставили Aston Martin DB9 в стиле агента 007 с огнемётами и дымовыми шашками
Блогер проверил, достаточно ли 8 ГБ видеопамяти для игр в 2026 году
Создана действующая копия куртки NUSA Infiltrator из Cyberpunk 2077 с огромным OLED-воротником
YouTube-блогер вручную создал разводку печатной платы с дизайном в стиле винтажной электроники
Подборка самых стильных кнопочных телефонов 2026 года по версии GizmoChina
США рассматривают введение тарифов на импорт чипов для стимулирования внутреннего производства
Китайский фантастический блокбастер «Через тернии к звёздам» выйдет на Netflix
Самодельный дрон весом 2 кг разогнался до 730 км/ч и побил мировой рекорд
Carscoops: Цена Toyota Century 2024 года в России в 4,4 раза выше японской
Самый быстрый суперкомпьютер Европы 1996 года Cray T3D «Typhoon» уходит с молотка
Китайский чат-бот DeepSeek перестал открываться с российских IP-адресов
Инсайдер раскритиковал генеративный ИИ в Far Cry 7 после отчёта Ubisoft об убытках в €1,3 млрд
На AMD FX-6300 смогли запустить Forza Horizon 6 и другие свежие AAA-игры с комфортным FPS
Huassen X99 XD3 и XD4 названы лучшими материнскими платами для сокета LGA 2011-3
Генеральные директора NVIDIA и AMD прибыли в Тайбэй в преддверии выставки Computex
Китай испытал в полёте новый турбовентиляторный двигатель средней и малой тяги для беспилотников
DeepSeek предоставит постоянную скидку 75% на свою флагманскую модель искусственного интеллекта
На 14-летней Radeon HD 7770 с 1 ГБ GDDR5 смогли запустить актуальные игры

Популярные статьи

Большое сравнение и тестирование форматов установки ПО в дистрибутивах Linux и FreeBSD (x86/x64)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter