System Era Softworks и Devolver Digital объявили дату выхода Starseeker: Astroneer Expeditions. Игра выйдет в ранний доступ 11 июня 2026 года на ПК и консолях

События разворачиваются во вселенной Astroneer. Это отдельная история с новыми планетами, звёздными системами и миссиями.

Разработчики сообщили, что станция ESS Starseeker станет основным хабом, на котором можно планировать задания, обмениваться предметами и повышать репутацию среди членов экипажа. Также появится команда Fronteer Force, эксцентричная группа космических героев.

В центре геймплея окажутся совместные задания для одного игрока или группы до четырёх человек. Они собирают оборудование, улучшают инструменты и готовятся к вылазкам на опасные планеты. Во время миссий команде придется столкнуться с агрессивной флорой, необычными существами и неизвестными угрозами. Время ограничено.

Часть прохождения посвящена общению между членами команды и совместному исследованию миров.