Inthenews
«Цирцея» Мадлен Миллер — лучшая фэнтезийная книга десятилетия по версии пользователей Goodreads
Согласно аналитике социально‑книжной платформы, роман Мадлен Миллер «Цирцея» (Madeline Miller, Circe) признан самой востребованной фэнтезийной книгой за период с 2017 года

Goodreads опубликовала результаты анализа, согласно которым «Цирцея» (2018) признана лучшей фэнтезийной книгой последних десяти лет. Для определения победителя учитывались книги с рейтингом выше 3,5 звезд и наибольшим количеством добавлений на читательские полки. «Цирцея» имеет средний рейтинг около 4,22 звезды, собрала более 1,4 миллиона оценок, около 140 тысяч текстовых рецензий и примерно 3 миллиона добавлений в пользовательские библиотеки.

                                                                       Изображение: Bloomsbury Publishing

Действие книги разворачивается в мире греческой мифологии. Автор переосмысливает эпизоды «Одиссеи» Гомера с точки зрения волшебницы Цирцеи, дочери бога солнца Гелиоса. По сюжету героиню изгоняют на необитаемый остров, где она развивает магические способности и встречает персонажей древних мифов.

В 2018 году «Цирцея» получила награду Goodreads Choice Award в номинации «Любимое фэнтези читателей». Роман вошел в число самых популярных книг того года по количеству добавлений на полки пользователей платформы.

#circe #madeline miller #мадлен миллер #цирцея
Источник: polygon.com
