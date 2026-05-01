Inthenews
Научно-фантастическая игра Subnautica 2 от Unknown Worlds выйдет в раннем доступе 14 мая
Релиз состоится 14 мая на ПК и Xbox Series X/S

Сюжет второй части происходит на океанической планете практически полностью покрытой водой с уникальной фауной. Миссия по исследованию провалилась, и игроки оказываются заброшенными в подводный мир, где должны выживать.

В игре доработана механика выживания и добавлена возможность сканирования и изучения биоразнообразия от мелких существ до гигантских левиафанов. Игроки смогут конструировать и настраивать подводные лодки для путешествий по живописным биомам. Добавлен кооперативный режим для четырёх игроков с возможностью подключения друзей.

                                                               Источник: Unknown Worlds

К анонсу разработчики выпустили кинематографический трейлер с демонстрацией игрового процесса.

                                                                  Источник: Unknown Worlds

Задержка с релизом и анонсом была связана с периодом юридических разбирательств между Unknown Worlds и издательством Krafton. Судебный конфликт между сторонами разгорелся из-за бонусного пакета размером 250 миллионов долларов. Krafton гарантировала выплату этой суммы в случае достижения игрой установленных показателей успеха.

В прошлом году издательская компания уволила нескольких руководителей высшего звена в том числе генерального директора Теда Гилла и отложила выход игры. Сотрудники обратились в суд, который вынес решение о восстановлении Гилла в должности и продлении срока достижения условий бонусного соглашения.

Благодаря этому решению новый релиз Subnautica 2 стал возможен, а судьба запуска имеет огромное значение для всех участников рынка. В течение последних месяцев новинка удерживается в верхних строчках рейтинга в сервисе Steam.

#subnautica 2 #unknown worlds
Источник: gamesbeat.com
Популярные новости

Операторы в РФ не могут отличить VPN‑трафик от обычного международного соединения по данным сети
Археологи нашли в Норвегии крупнейший клад времён викингов из более чем 3000 монет
Интерьер суперкара BYD FCB Formula X раскрыт, серийный выпуск намечен на 2027 год
Электробусы компании «ПК ТС» за 50 млн рублей не прошли испытания в Сибири и вернулись на завод
Студент из Санкт-Петербурга собрал в общежитии умные «очки Тони Старка» и попал в рейтинг Forbes
Китайская железная батарея намного дешевле литиевой и служит 16 лет
Российские приборы для реактора ВВЭР-1200 готовы к запуску Тяньваньской АЭС
В Китае изобрели топливную ячейку на угле, способную генерировать электроэнергию без выбросов
«Можно, а зачем?», «Фа втфа пепе шнейне» и «Мой 2016‑й» возглавили рейтинг мемов первого квартала
Домен мессенджера «Макс» получил от Cloudflare метку вредоносного программного обеспечения
GIGABYTE обновляет BIOS материнских плат Intel для поддержки памяти DDR5 HUDIMM с одним подканалом
Авиационный двигатель ПД-8 прошёл испытание градом на открытом стенде
Новый фильм «Мортал Комбат 2» получил положительные отзывы критиков
Ворота Шамаш в Ираке открыли стелу Ашшурбанипала и свидетельства двух катастроф
Создатель игры Fallout Тим Кейн анонсировал новый проект
ИКИ РАН: цветочное полнолуние в России наступит в ночь на 2 мая
Xiaomi анонсировала игровую мышь Gaming Mouse 2
Работодатели переходит на мягкие сценарии расставания вместо обычных увольнений
В России запущен самый мощный энергоблок АЭС в стране
ASRock представила полностью белую материнскую плату X870E Taichi White

Популярные статьи

PlayStation вводит новые правила лицензирования игр
Вторая жизнь настольной лампы — переходим с AA-батареек на Li-Ion
Обзор новых фильмов «Хищный рывок» и «Последствия»
Cross-Buy на PlayStation 5 – забытая функция с бесплатными играми
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Fast Charger (X759)
