Релиз состоится 14 мая на ПК и Xbox Series X/S

Сюжет второй части происходит на океанической планете практически полностью покрытой водой с уникальной фауной. Миссия по исследованию провалилась, и игроки оказываются заброшенными в подводный мир, где должны выживать.

В игре доработана механика выживания и добавлена возможность сканирования и изучения биоразнообразия от мелких существ до гигантских левиафанов. Игроки смогут конструировать и настраивать подводные лодки для путешествий по живописным биомам. Добавлен кооперативный режим для четырёх игроков с возможностью подключения друзей.

Источник: Unknown Worlds

К анонсу разработчики выпустили кинематографический трейлер с демонстрацией игрового процесса.

Задержка с релизом и анонсом была связана с периодом юридических разбирательств между Unknown Worlds и издательством Krafton. Судебный конфликт между сторонами разгорелся из-за бонусного пакета размером 250 миллионов долларов. Krafton гарантировала выплату этой суммы в случае достижения игрой установленных показателей успеха.

В прошлом году издательская компания уволила нескольких руководителей высшего звена в том числе генерального директора Теда Гилла и отложила выход игры. Сотрудники обратились в суд, который вынес решение о восстановлении Гилла в должности и продлении срока достижения условий бонусного соглашения.

Благодаря этому решению новый релиз Subnautica 2 стал возможен, а судьба запуска имеет огромное значение для всех участников рынка. В течение последних месяцев новинка удерживается в верхних строчках рейтинга в сервисе Steam.