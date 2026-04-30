Inthenews
Play by Play Studios представила геймплейный трейлер баскетбольной аркады NBA The Run
Игра появится в продаже уже в июне этого года

Геймплей строится вокруг турниров на выбывание из четырех раундов. Матчи проходят на знаменитых уличных баскетбольных площадках по всему миру, включая Венеция Бич и Таормину. Раунды короткие и требуют высокой концентрации игроков.

В NBA The Run реализована механика уличного баскетбола 3 на 3 с акцентом на яркие данки, дриблинг и таунты. Многие приемы различаются у разных игроков и могут изменить ход матча за считанные секунды.

                                                          Изображение: Play by Play Studios

Победы приносят игрокам валюту Cred, которая открывает доступ к внутриигровому магазину косметических предметов. Среди доступных товаров представлены майки, анимации данков, таунты, значки, баннеры и ретрообразы игроков НБА.

Разработка NBA The Run велась с участием игрового сообщества, чьи идеи по анимации данков и таунтов нашли отражение в финальной версии. Для игроков доступен режим Shootaround, где можно оттачивать навыки, и режим Knockout Friends для приватных турниров с друзьями или против искусственного интеллекта.

Проект создает небольшая команда ветеранов индустрии, включая бывших разработчиков серии NBA Street. Игра позиционируется как возвращение духа культовых баскетбольных аркад.

#nba the run #play by play studios
Источник: blog.playstation.com
