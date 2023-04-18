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Кратко об эволюция вычислительной техники и истории компьютеров

История компьютера началась более 2000 лет назад, и продолжается до наших дней, проходя через множество прорывов и инноваций, которые привели к появлению современных устройств.
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История компьютера начинается в XIX веке, когда ученые начали разработку механических устройств для автоматизации вычислений. Одним из первых таких устройств была арифмометр, изобретенный в 1820 году французским математиком Шарлем Баббажем. Однако настоящая революция в области вычислительной техники произошла в XX веке с изобретением электронных компьютеров.

Первый электронный компьютер, Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC), был создан в 1945 году в США. ENIAC был огромным – его вес составлял более 27 тонн, а размеры – 30 на 15 метров. Он использовался для вычисления траекторий артиллерийских снарядов и был способен выполнять 5 тысяч арифметических операций в секунду.

В 1950-х годах компьютеры стали меньше и более доступными. IBM представила свой первый коммерческий компьютер, IBM 701, который стал основой для развития вычислительной техники. К середине 1960-х годов компьютеры стали еще меньше и использовались в университетах и научных лабораториях.

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В 1970-х годах появились первые персональные компьютеры, такие как Altair 8800, созданный в 1975 году. Эти компьютеры не были особенно мощными и использовались главным образом хоббистами и энтузиастами.

В 1980-х годах компьютеры стали более доступными и распространены в бизнесе и домашнем использовании. IBM представила свой первый персональный компьютер, PC, который стал прототипом современных компьютеров.

С 1990-х годов компьютеры стали еще мощнее и компактнее. Разработчики начали работать над улучшением производительности, увеличением памяти и разрешения экрана. К началу 2000-х годов компьютеры стали неотъемлемой частью повседневной жизни, используясь во многих сферах деятельности, включая науку, бизнес, образование и развлечения.

В 1971 году компания Intel выпустила первый микропроцессор Intel 4004, который содержал всего лишь 2300 транзисторов. Он был разработан для использования в калькуляторах, но впоследствии стал основой для разработки компьютеров.

В 1975 году компания Altair Computer представила первый персональный компьютер Altair 8800, который стал первым популярным компьютером на основе микропроцессора. Он был построен на базе Intel 8080 и имел 256 байт оперативной памяти.

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В 1976 году компания Apple Computer была основана Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Они выпустили свой первый продукт, Apple I, который был построен на базе микропроцессора MOS Technology 6502 и имел 4 килобайта оперативной памяти.

В 1977 году компания Commodore выпустила Commodore PET, который был первым компьютером, встроенным в монитор. Он использовал микропроцессор MOS Technology 6502 и имел 4 килобайта оперативной памяти.

В 1981 году компания IBM выпустила IBM PC, который стал первым персональным компьютером современного типа. Он использовал микропроцессор Intel 8088 и имел 16 килобайт оперативной памяти.

В 1984 году компания Apple Computer выпустила Macintosh, который стал первым персональным компьютером с графическим интерфейсом пользователя. Он использовал микропроцессор Motorola 68000 и имел 128 килобайт оперативной памяти.

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С тех пор компьютеры продолжали развиваться и становиться все более мощными и универсальными. С появлением Интернета в 1990-х годах компьютеры стали не только инструментами для работы и обучения, но и платформой для связи и развлечения. В настоящее время компьютеры используются во многих областях, от бизнеса и науки до искусства и развлечений, и они продолжают изменять мир, в котором мы живем.

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