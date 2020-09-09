Запуск открытого стандарта умного дома от Amazon, Apple и Google состоится в 2021 году
В рамках Connected Home over IP компании Amazon, Apple, Google и Zigbee Alliance собираются создать общую открытую платформу для систем умного дома. Группа сообщила в первом крупном объявлении с момента появления проекта, что работа всё ещё продолжается, и запуск состоится в 2021 году — тогда же станет известно, с какими устройствами стандарт будет работать.
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Согласно сообщению в блоге Zigbee Alliance (группа, в которую входят Ikea, Samsung SmartThings и Signify / Philips Hue в качестве членов правления), проект всё ещё находится на пути к выпуску «черновой спецификации» в конце этого года. Полный же запуск состоится в 2021-м.
Вдобавок, объявление разъясняет, с какими типами умных домашних устройств будет работать проект Connected Home over IP. Если количество объединяемых компаний выглядит пока не слишком амбициозно, список категорий устройств уже довольно длинный: электрические осветительные приборы (лампочки, светильники, переключатели и розетки); HVAC (блоки питания и термостаты); контроль доступа (гаражные ворота и дверные замки); точки доступа; системы безопасности, датчики и детекторы, оконные покрытия и шторы; ТВ-приставки и телевизоры; концентраторы и другие продукты. В общем, почти все типы основных решений умного дома. Кроме этого, группа обдумывает возможность поддержки и прочих бытовых электроприборов.
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Анонс этого проекта общей платформы прозвучал впервые в конце 2019 года — он должен стать единым стандартом, призванным упростить производителям задачу создания оборудования, работающего в концепции умного дома. В будущем в продукты можно будет легко добавлять поддержку одновременно всех трёх основных для США персональных ассистентов от Apple, Google и Amazon. Это должно упростить установку и настройку продуктов умного дома в соответствии с выбранной системой.
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