Пост рекламы флагмана Google был выложен с IPhone
После публикации поста, наблюдательные пользователи заметили, что он был сделан с устройства IPhone. На текущий момент пост был удален, однако скриншот доказывает что устройство существовало.
Надеемся, что этого человека не уволят за использование продукта конкурента для продвижения флагманов собственного бренда. Официальный анонс смартфонов Pixel 7 и Pixel 7 Pro прошел 6 октября. Новинки получили производительный чип Google Tensor G2 и камеры с большим количеством функций.
Эти смартфоны официально не поставляются в Россию, но тем не менее их можно приобрести на сайте Aliexpress.
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