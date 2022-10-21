После публикации поста, наблюдательные пользователи заметили, что он был сделан с устройства IPhone. На текущий момент пост был удален, однако скриншот доказывает что устройство существовало. Пост в twitter

Надеемся, что этого человека не уволят за использование продукта конкурента для продвижения флагманов собственного бренда. Официальный анонс смартфонов Pixel 7 и Pixel 7 Pro прошел 6 октября. Новинки получили производительный чип Google Tensor G2 и камеры с большим количеством функций.

Эти смартфоны официально не поставляются в Россию, но тем не менее их можно приобрести на сайте Aliexpress.