Эксперты подчеркивают: автономные рои беспилотных судов — это не просто технологический прорыв, но и кардинальное переосмысление тактики морского боя в XXI веке.

Военно-морские силы США провели успешное испытание роя малых беспилотных надводных аппаратов (sUSV), сделав важный шаг к полной автономизации морских операций. Испытания прошли под эгидой Program Executive Office for Unmanned and Small Combatants (PEO USC) в сотрудничестве с подразделениями PMS 406 (Unmanned Maritime Systems) и PMS 420 (Littoral Combat Ship Mission Modules).

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В маневрах одновременно участвовали восемь автономных судов, действовавших практически без участия человека. Ключевую роль в успешности испытаний сыграла система Leviathan — новейший программный комплекс управления с открытой архитектурой, предназначенный для координации беспилотных морских платформ.

Leviathan объединяет целый ряд передовых технологий, включая Autonomy Baseline Library (ABL) — первую полностью открытую платформу, совместимую со стандартом Unmanned Maritime Autonomy Architecture (UMAA) 6.0, а также Common Control System (CCS), средства автоматического распознавания целей (ATR) и модули пространственного восприятия.

Благодаря Rapid Autonomy Integration Lab (RAIL), новая система позволяет одному оператору эффективно управлять сразу несколькими беспилотниками, что значительно повышает эффективность и снижает затраты на обслуживание. Открытая архитектура исключает зависимость от одного поставщика, обеспечивая гибкость и адаптивность решений.

По заявлению представителей ВМС США, Leviathan легко интегрируется как на береговых станциях управления, так и на корабельных платформах, обеспечивая масштабируемую автономность для выполнения широкого спектра задач — от прибрежных операций до миссий в открытом океане.

Ожидается, что подобные технологии станут основой будущих стратегий сдерживания, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе, где ВМС США усиливают свое присутствие на фоне глобальных геополитических вызовов.