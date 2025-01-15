Автомобиль оснащен быстро складывающейся крышей, двигателем V-8 с двумя турбинами мощностью 656 лошадиных сил и максимальной скоростью 325 километров в час.

Спустя почти год после презентации нового Vantage компания Aston Martin расширяет линейку, представив кабриолет Vantage Roadster. Инженеры и дизайнеры работали над родстером параллельно с купе, уделяя особое внимание снижению веса и поддержанию структурной жесткости автомобиля. Благодаря этим усилиям кабриолет оказался всего на 60 кг тяжелее своего аналога с фиксированной крышей.

Vantage Roadster оснащается 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который развивает 656 лошадиных сил и 590 фунт-фут крутящего момента. Этот мощный агрегат позволяет кабриолету разгоняться до 60 миль в час за 3,5 секунды и достигать максимальной скорости в 325 км/ч. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач с подрулевыми переключателями передает мощность на задние колеса через электронно-управляемый дифференциал повышенного трения.

Для обеспечения надежного торможения Vantage Roadster оборудован 15,8-дюймовыми передними и 14,2-дюймовыми задними стальными тормозными дисками с шестипоршневыми передними и четырехпоршневыми задними суппортами. Опционально доступны карбон-керамические тормоза размером 16,1 дюйма спереди и 14,2 дюйма сзади.

Одной из ключевых особенностей Vantage Roadster является его тканевая складная крыша Z-складывающейся конструкции. Этот механизм легче традиционных K-образных конструкций и позволяет сохранять низкий центр тяжести автомобиля. Aston Martin утверждает, что это самая быстрая автоматическая складная крыша на рынке: процесс открытия или закрытия занимает всего 6,8 секунды на скорости до 50 км/ч.

Для поддержания жесткости кузова без увеличения веса инженеры добавили оптимизированные прозрачные панели и пересмотрели крепления кузова к задней части автомобиля. Также было перекалибровано программное обеспечение задних амортизаторов и перенастроены крепления коробки передач. Это позволило сохранить практически идеальное распределение веса — 49:51.

Хотя складная крыша занимает часть багажного отделения, объем грузового пространства остается достаточно практичным — 7,1 кубических футов по сравнению с 12,2 у купе. Vantage Roadster оснащен 11-динамиковой аудиосистемой мощностью 390 Вт, но по желанию клиентов можно установить более премиальную систему Bowers & Wilkins.

Продажи Vantage Roadster начнутся в конце 2025 года, а поставки ожидаются во втором квартале этого года. Информация о стоимости пока не раскрывается.