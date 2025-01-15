Toyota планирует использовать этот двигатель как в серийных, так и в гоночных автомобилях

На Токийском автосалоне 2025 года Toyota продемонстрировала новый четырехцилиндровый 2,0-литровый турбодвигатель, который, по словам главного технического директора компании Хироки Накаджимы, может стать «игровым переломным моментом» в индустрии. Этот двигатель был установлен на прототип с центральным расположением двигателя на базе GR Yaris и, по предварительным данным, способен развивать мощность более 400 лошадиных сил.

Хироки Накаджима подтвердил, что Toyota стремится достичь и даже превзойти показатель мощности в 400 л.с. Пиковый крутящий момент нового мотора составляет 500 Нм. Тестирование двигателя началось в прошлом году на платформе Lexus IS, и теперь он готов к более широкому применению в линейке спортивных автомобилей компании.

Этот двигатель уже сравнивают с конкурентами, такими как «M139» от AMG, который выдает 416 л.с. в серийных автомобилях с маркировкой «45». Однако Toyota стремится превзойти текущих лидеров рынка и установить новый стандарт производительности для четырехцилиндровых моторов.

Toyota планирует использовать новый двигатель как в серийных, так и в гоночных автомобилях. Ожидается, что менее мощная версия агрегата будет развивать около 300 л.с., тогда как в гоночных машинах он сможет выдавать более 600 л.с. Двигатель будет универсальным и может устанавливаться как поперечно, так и продольно, что расширяет его возможности для различных моделей.

Накаджима также намекнул на возможность использования нового двигателя в будущих поколениях Toyota Supra. Хотя текущая версия Supra готовится к снятию с производства, бренд сохраняет значительный интерес к этой модели. Более того, в компании обсуждается возрождение таких культовых автомобилей, как Celica и MR2, что может стать новым витком в развитии спортивной линейки Toyota.